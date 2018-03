Thomas Bach nach Fackellauf: «Überragendes Erlebnis»

DOSB-Präsident Thomas Bach hat den vierten Fackellauf bei Olympischen Spielen genossen.

Thomas Bach darf erneut die Fackel tragen.

Foto: Marius Becker – DPA

«Das ist ein bewegendes und überragendes Erlebnis gewesen. Es ist nur vergleichbar mit einer Siegerehrung», sagte der Fecht-Olympiasieger, der als Läufer mit der Nummer 161 im Londoner Stadtteil Westminster an den Start gegangen war.

Begeistert zeigte sich der Vizepräsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) von den rund eine Millionen Zuschauern, die die Straßen in London beim Fackellauf säumten: «Die Emotionen am Rande der Strecke zeigen, was für eine Anziehungskraft die olympische Bewegung hat.»

Bach ist bereits zum vierten Mal Fackelträger gewesen. Er hatte das olympische Feuer schon 2004 in Berlin auf dem Weg nach Athen getragen, 2008 in Peking und 2010 in Vancouver. In London durfte der 58 Jahre alten Sportfunktionär 275 Meter mit der Fackel laufen.