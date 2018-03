Tennisprofis mit Losglück – Hammerlos für Görges

Die deutschen Tennisprofis haben beim olympischen Turnier überwiegend Losglück gehabt und liebäugeln mit Edelmetall.

Julia Görges beim Training in Wimbledon.

Foto: Marius Becker – DPA

«Ich glaube, dass wir als Team – Damen wie Herren – gute Medaillenchancen haben. Wir gehen mit Selbstvertrauen an den Start, weil hier alle im Vorfeld der Olympischen Spiele in Wimbledon gut gespielt haben», sagte der deutsche Tennis-Teamleiter Patrik Kühnen in London.

Nur die Bad Oldesloerin Julia Görges erwischte Kühnen zufolge «ein Hammerlos». Sie trifft in Runde eins des am Samstag beginnenden Events auf die Weltranglisten-Zweite und Wimbledon-Finalistin Agnieszka Radwanska aus Polen.

Boris Becker traut vor allem Senkrechtstarterin Angelique Kerber gute Medaillenchancen zu. Die an Nummer sieben gesetzte Kielerin spielt gegen die Tschechin Petra Cetkovska. Im Viertelfinale könnte auf die Halbfinalistin von Wimbledon allerdings die topgesetzte Weißrussin Victoria Asarenka warten.

Rasen-Spezialistin Sabine Lisicki bekommt es mit der 17 Jahre alten tunesischen Weltranglisten-297. Ons Jabeur zu tun. «Sabine hat das beste Los erwischt», sagte Kühnen. Im Achtelfinale bereits könnte es für die Nummer 15 der Setzliste aus Berlin zur Neuauflage des Wimbledon-Achtelfinals gegen den russischen Superstar Maria Scharapowa kommen, das sie vor drei Wochen sensationell gewann. Die für Andrea Petkovic nachnominierte Mona Barthel aus Neumünster muss zum Auftakt gegen Urszula Radwanska antreten.

Der einzige deutsche Vertreter im Herren-Einzel, Philipp Kohlschreiber aus Augsburg, trifft im All England Lawn Tennis Club auf den Slowenen Blaz Kavcic. «Philipp hat in der Rasensaison im Vorfeld sehr gut gespielt. Er wird mit Selbstbewusstsein anreisen», meinte Kühnen. Anschließend winkt Kohlschreiber, derzeit noch in Kitzbühel auf Sand aktiv, jedoch bereits ein Aufeinandertreffen mit dem an Nummer vier gesetzten Spanier David Ferrer.

Becker kritisierte in einem Interview der Nachrichtenagentur dpa erneut die Nichtnominierung von Tommy Haas. Er hätte sich gewünscht, dass Haas «auch nominiert worden wäre nach seinen Erfolgen jetzt in Halle und Hamburg, aber leider gab es da eine politische Entscheidung», sagte der dreifache Wimbledon-Sieger mit Blick auf den Deutschen Olympischen Sportbund.

Im Doppel bangt Kühnen noch ein wenig um den Einsatz von Christopher Kas, der muskuläre Probleme hat. Kas sollte am Donnerstag in London eintreffen. «Er lässt sich hier dann gleich behandeln. Im Moment gehen wir davon aus, dass er spielen kann», sagte Kühnen. Für den Fall, dass der Doppelspezialist wider Erwarten nicht rechtzeitig fit wird, wäre Kohlschreiber laut Kühnen als Partner von Philipp Petzschner die Alternative. Dem deutschen Duo wurden in der ersten Runde die Russen Nikolai Dawydenko/Michail Juschni zugelost.

Die beiden deutschen Damen-Doppel spielen jeweils gegen Britinnen. Die an Nummer fünf gesetzten Kerber und Lisicki messen sich mit Laura Robson und Heather Watson, Görges und die Nordhornerin Anna-Lena Grönefeld mit Elena Baltacha/Anne Keothavong.

Top-Favorit Roger Federer spielt in der ersten Runde gegen den Kolumbianer Alejandro Falla. Auf dem Weg zu seinem ersten Einzel-Gold geht der Schweizer den ganz schweren Brocken aus dem Weg. Unter anderem die britische Sieg-Hoffnung Andy Murray befindet sich in der unteren Hälfte des Tableaus, wo der Serbe Novak Djokovic zunächst auf Fabio Fognini aus Italien trifft.