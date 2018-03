Tennis-Duo Kerber/Lisicki mit Auftaktsieg

Das deutsche Spitzen-Doppel Angelique Kerber und Sabine Lisicki hat sein Auftaktmatch beim olympischen Tennis-Turnier nach starkem Kampf gewonnen.

Angelique Kerber und Sabine Lisicki stehen im Achtelfinale.

Foto: Andy Rain – DPA

Nach Startschwierigkeiten behauptete sich das an Nummer fünf gesetzte Paar am Samstag auf dem Wimbledon-Rasen gegen die jungen Britinnen Laura Robson und Heather Watson mit 1:6, 6:4, 6:3. Damit könnten Kerber und Lisicki im Achtelfinale auf die Williams-Schwestern treffen, die schon zweimal Olympia-Gold holten. Das zweite deutsche Damen-Doppel Julia Görges und Anna-Lena Grönefeld greift erst am Sonntag ins Turniergeschehen ein. Das norddeutsche Duo trifft auf die Lokalmatadorinnen Elena Baltacha und Anne Keothavong.