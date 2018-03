Tennis-Damen in Wimbledon auf Kurs

Die deutschen Tennis-Damen sind bei Olympia weiter auf Kurs. Nach Julia Görges zogen am Montag auch Angelique Kerber und Sabine Lisicki in die zweite Runde ein.

Angelique Kerber trifft in der zweiten Runde auf die Ungarin Timea Babos.

Foto: Andy Rain – DPA

Während Kerber zum Auftakt in Wimbledon kaum gefordert wurde und beim 6:1, 3:0 gegen die Tschechin Petra Cetkovska von der verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Gegnerin profitierte, stand Lisicki gegen die Tunesierin Ons Jabeur kurz vor dem Aus. Am Ende rang die Berlinerin die Nummer 297 der Welt aber doch mit 4:6, 6:0, 7:5 nieder. Im Doppel sind beide deutschen Paarungen noch dabei. Julia Görges und Anna-Lena Grönefeld folgten Kerber/Lisicki ins Achtelfinale.

«Hauptsache weiter», kommentierte Lisicki dagegen ihre insgesamt schwache Leistung im All England Lawn Tennis Club. Am Tag zuvor war die 22-Jährige auf dem wegen des Regens extrem rutschigen Rasen umgeknickt, worauf die Partie beim Stand von 3:4 aus Sicht der Deutschen verschoben worden war. «Das war eine echte Schrecksekunde», sagte Lisicki. «Das war heute noch drin im Kopf. Ich habe mich nicht so getraut, in die Ecken zu laufen.»

Nachdem sie den ersten Satz abgegeben hatte, entschied sie den zweiten Durchgang im Schnelldurchgang mit 6:0 für sich. Doch danach begann wieder das große Zittern, ehe Lisicki nach 1:49 Stunden ihren ersten Matchball verwandelte. «Nach dem zweiten Satz ist die Konzentration etwas in den Keller gegangen. Aber egal, ich bin weiter dabei.» Lisicki trifft nun am Dienstag auf die Kasachin Jaroslawa Schwedowa.

Kerber hatte bei ihrem ersten Einzel-Auftritt dagegen keine Mühe. Ganz in weiß, mit roten Schuhen und der Nationalflagge auf den Fingernägeln setzte die deutsche Nummer eins ihre Gegnerin von Beginn an unter Druck. Schon nach 19 Minuten hatte sie den ersten Durchgang mit 6:1 für sich entschieden. Auch im zweiten Satz gelang ihr ein schnelles Break, dann knickte Cetkovska unglücklich um und musste kurz danach passen.

Nach dem lockeren Aufgalopp wollte sich Kerber wieder in den Trubel im Olympic Park stürzen und das Leben bei den Sommerspielen genießen. Dass sie nach ihrem kometenhaften Aufstieg inzwischen eine gewisse Popularität erreicht hat, erlebt die Wimbledon-Halbfinalistin auch im olympischen Dorf. Einige deutsche Athleten hätten Fotos mit ihr gemacht, erzählte die Norddeutsche. «Das war schon ein bisschen komisch.»

In der zweiten Runde trifft Kerber nun auf die Ungarin Timea Babos. Görges bekommt es mit der US-Amerikanerin Varvara Lepchenko zu tun. Zudem spielen Görges und Grönefeld nach ihrem 6:3, 6:1 gegen das englische Doppel Elena Baltacha und Anne Keothavong nun gegen das russische Duo Jekaterina Makarowa/Jelena Wesnina. Kerber und Lisicki bekommen es ebenfalls am Dienstag mit Serena und Venus Williams zu tun, die 2000 und 2008 Olympia-Gold holten.