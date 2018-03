Tasiadis und die kritische Distanz zum Vorväter-Land

Sollte der griechisch-stämmige Schwabe Sideris Tasiadis eine Olympia-Medaille im Kanuslalom gewinnen, will er nur die deutsche Fahne schwenken. Zum Land seiner Eltern hält er eine kritische Distanz.

Sideris Tasiadis hat griechische Wurzeln.

Foto: Orestis Panagiotou – DPA

Der griechische Journalist bat einen Kollegen um einen Gefallen. Ob er denn bitte ein, nein, besser viele Fotos von sich und seinem Interviewpartner Tasiadis machen könnte. Es war ein Glück für ihn, mit dem Slalomkanuten zu sprechen und auch noch zusammen mit ihm abgebildet zu sein. Schließlich bekommt er den Canadier-Europameister nicht oft zu sehen – denn dieser ist Schwabe und fährt bei den Olympischen Spielen in London am Dienstag für Deutschland um die Medaillen.

Sideris Tasiadis hat nur noch wenige Berührungspunkte mit dem Land seiner Eltern. «Ich war vielleicht dreimal da in den letzten zehn Jahren», erzählte der 22-Jährige. Sein Opa wohnt noch in dem Dorf im Nordosten Griechenlands. Doch nur Sideris' Eltern Anastasios und Maria fahren öfter dorthin. «Ich kann da nicht hin. Im Sommer ist Saison für mich», sagte Tasiadis. Und wenn er Urlaub mache, bevorzuge er das Meer.

Vielmehr hat der einstige Junioren- Europameister eine kritische Distanz zu Griechenland. Das Finanzdilemma der Südeuropäer hält er nur für eine logische Folge falscher Politik. «Das war klar, dass das mal so kommt. Denn jeder Zehnte ist Beamter in Griechenland. Das kann es nicht sein. Irgendwie läuft da was schief», urteilte er.

So hat er auch dem Werben der Griechen widerstanden, für sie zu starten. «Ich habe mich von vornherein für Deutschland entschieden, weil ich für immer in Deutschland bleiben will. Und wenn die mich gut fördern, starte ich auch für die», stellte er klar.

Zudem hatte er ein abschreckendes Beispiel parat: Sein Club-Kollege Christos Tsakmakis, der ebenfalls aus Augsburg stammt, startet für Griechenland. Doch der Verband kümmert sich wenig um den 24-Jährigen, der im Lee Valley White Water Centre in der Qualifikation gescheitert ist. «Der Chris wohnt ja noch hier. Ich sehe ja, wie der gefördert wird: Das ist nichts. Der muss allem hinterherlaufen», berichtete Tasiadis. Die einstige Freundschaft zwischen beiden Sportlern ist inzwischen auch erkaltet.

Damit erklärt sich auch, dass Tasiadis auf keinen Fall eine griechische und eine deutsche Fahne schwenken will, sollte es nach Halbfinale und Endlauf mit dem ersehnten Medaillengewinn klappen. «Nur die Deutsche», legte er kategorisch fest. «Die haben ja nichts für mich getan.»