Tagessieg: Surfer Wilhelm hat Medaille im Blick

RS:X-Surfer Toni Wilhelm hat seine Medaillenansprüche mit dem ersten Tagessieg unterstrichen. Der Schwarzwälder gewann die achte Wettfahrt und liegt zwei Rennen vor dem Medaillenfinale in Weymouth punktgleich mit dem zweitplatzierten Briten Nick Dempsey auf Platz drei.

Toni Wilhelm hat sich zwei Tage vor dem abschließenden Rennen den Tagessieg geholt.

Foto: Gerry Penny – DPA

«Ich habe im Ziel vor Freude geschrien und bin dabei sogar ins Wasser gefallen», sagte Wilhelm. In Führung liegt bei den Olympia-Surfern der «Fliegende Holländer» Dorian van Rijsselberge, der sich mit bislang fünf Wettfahrtsiegen die Goldmedaille schon am Sonntag in den Wettfahrten neun und zehn vorzeitig sichern könnte.

RS:X-Windsurferin Moana Delle vergab eine bessere Platzierung.

Foto: Olivier Hoslet – DPA

Wilhelms Trainingsparterin Moana Delle aus Kiel hat als Gesamt-Sechste vor den beiden letzten Wettfahrten bis zu ihrem Medaillenrennen sieben Punkte Rückstand auf den Bronzeplatz. In Führung liegt die Spanierin Marina Alabau knapp vor Lee-El Korsitz aus Israel.

Die spanische Windsurferin Marina Alabau Neira führt nach acht Wettfahrten.

Foto: Olivier Hoslet – DPA

Delle verschenkte am Samstag eine bessere Platzierung durch einen Flüchtigkeitsfehler, als sie beim Verstellen ihren Trapeztampen nicht vollständig einrasten ließ und in der Folge ins Wasser fiel. «Ich habe den Bademeister gegeben», erzählte sie. «Das ist sehr ärgerlich, aber ich werde morgen wieder versuchen schön zu racen.»

Die 470er Seglerinnen Kathrin Kadelbach und Friederike Belcher sind nach vier Rennen auf Rang neun.

Foto: Olivier Hoslet – DPA

Der Lübecker Simon Grotelüschen zieht als Gesamt-Siebter in das Medaillenrennen der Lasersegler am Montag ein, hat aber keine Medaillenchance mehr. «Meine Taktik für die Startkreuzen war diese Woche nicht gut, aber ich habe mir nichts vorzuwerfen: Mehr geben als alles kann man nicht.»

Ferdinand Gerz und Patrick Follmann liegen nach 6 Wettfahrten auf Rang 15.

Foto: Olivier Hoslet – DPA

Die 470er-Seglerinnen Kathrin Kadelbach und Friederike Belcher aus Hamburg liegen nach vier Wettfahrten auf Platz neun, ihre Münchner Team-Kameraden Ferdinand Gerz und Patrick Follmann nach sechs Wettfahrten auf Platz 15.

Ben Ainslie ist im Finn Dinghi Topfavorit.

Foto: Olivier Hoslet – DPA

Gastgeber Großbritannien fiebert den ersten beiden Medaillenrennen der Olympia-Regatta am Sonntag entgegen. In beiden Finalläufen starten mit den Starbootseglern Iain Percy und Andrew Simpson sowie Finn-Dinghi-Segelidol Ben Ainslie englische Top-Favoriten. Gewinnt Ainslie Gold, steigt er zum erfolgreichsten Olympia-Segler der Geschichte auf.