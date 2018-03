Storl: «Wer hat schon mit 22 Olympia-Silber?»

Aus unserem Archiv

London

David Storl verzog sein Jungengesicht zu einem Lächeln. Wo er noch Potenzial habe? «Das einzige, was noch so richtig besser werden kann, ist, dass ich älter werde», meinte der Silbermedaillengewinner am Morgen nach dem Kugelstoß-Krimi bei den Olympischen Spielen in London.