Steffen verpasst Finale – Olympische Nullnummer droht

Die große Zeit von Britta Steffen über 100 Meter Freistil ist vorbei. Nach 54,18 Sekunden und Rang zwölf war für die Doppel-Olympiasiegerin das Halbfinale im Aquatics Centre Endstation.

Britta Steffen kann ihren Olympiasieg über die 100 Meter Freistil nicht verteidigen.

Foto: Hannibal Hanschke – DPA

Beim Start lebte die Hoffnung vom Finale noch.

Foto: Hannibal Hanschke – DPA

Zwar bleibt der 28-Jährigen noch das Rennen über 50 Meter Freistil, doch in der gezeigten Form ist die Weltrekordlerin in London auch dort chancenlos. So droht den deutschen Schwimmern droht eine olympische Nullnummer wie 1932 in Los Angeles. Lange schaute Britta Steffen aus dem Wasser auf die Anzeigetafel, bis sie sich aus dem Becken quälte. Auf einem Tisch vor den TV-Interviewern sitzend verfolgte sie das zweite Halbfinale, das ihr Aus besiegelte.

Die Konkurrenz war deutlich schneller als die Olympiasiegerin von 2008.

Foto: Michael Kappeler – DPA

«Vielleicht ist meine Zeit einfach vorbei, was die 100 Meter betrifft», sagte sie – und das trotz alledem mit einem Lächeln. «Ich habe alles gegeben, ich habe gekämpft wie eine Wildsau», fügte sie hinzu und freut sich als Zuschauerin auf «ihr» Finale. Daniela Schreiber scheiterte als 15. in 54,39 Sekunden ebenfalls klar am Einzug in den Endlauf, war aber mit ihrer Leistung «zufrieden».

Im Ziel fürchtet Steffen bereits, dass es nicht reichen wird.

Foto: Hannibal Hanschke – DPA

Mit ihrer Jahresbestzeit von 53,65 Sekunden aus dem Staffel-Rennen der deutschen Meisterschaften im Mai in Berlin wäre Steffen als Fünfte in den Endlauf eingezogen. «Natürlich ärgert mich das», sagte sie, hatte aber keine Erklärung parat: «Der Sport ist nicht planbar.» Ihr Scheitern sei «kein Weltuntergang, durch mich ist auch nicht der Weltfrieden gefährdet. Also ist so weit alles okay.»

Steffen klettert aus dem Becken.

Foto: Patrick B. Kraemer – DPA

Steffen hatte das vorzeitige Ende auf ihrer Lieblingsstrecke früh vorhergesehen. Nach Rang 14 und 54,42 Sekunden schwante ihr, dass sie wenige Stunden später «vielleicht nicht mehr zur Weltspitze» gehören würde. Doch auch damit könne sie «ganz gut leben», bemerkte die Berlinerin, die mit ihrer Vorhersage recht behielt.

Nach dem zweiten Halbfinale hat sie die Gewissheit, dass das Finale ohne sie stattfindet.

Foto: Michael Kappeler – DPA

Weder der WM-Medaillentrumpf Paul Biedermann noch die höher eingeschätzte Britta Steffen stachen. Vielleicht gelingt ihr über 50 Meter oder einer Lagen-Staffel noch der «Lucky Punch». Aber auf den ersten Blick ist niemand in Sicht, der wie in Helsinki 1952 wenigstens eine Bronzemedaille holt. In Peking vor vier Jahren hatte Steffen mit Doppel-Gold die Bilanz der deutschen Schwimmer gerettet.

Zwar kam Britta Steffen nach dem Krankheitsjahr 2010 wieder zurück, holte in Europa und auch national Titel. Bei den Europameisterschaften auf Lang- und Kurzbahn allerdings nicht gegen die ganz große Konkurrenz. Die WM 2011 in Shanghai ging mit fluchtartiger Abreise nach dem Vorlauf völlig in die Hose – und trotz des Optimismusses, den sie verbreitete, lief es auch über die 100 Meter in London nicht. Dabei hatte sie aus dem vierwöchigen Trainingslager auf Teneriffa Mut für Olympia geschöpft. «Es kann noch mal richtig, richtig gut werden», hatte sie gesagt – ein Trugschluss.

Fair verhielt sie sich aber schon nach der Vorlauf-Enttäuschung. Von der «Sportlerin des Jahres 2008» gab es Lob für die Konkurrenz. «Ich erkenne einfach an, dass die anderen wahnsinnig schnell schwimmen und das gefällt mir. Ich finde es sau gut, dass die Entwicklung weiter geht», betonte die Doppel-Weltmeisterin von 2009.

Dass der Druck nach den Enttäuschungen der ersten Tage besonders groß gewesen sei, empfand Steffen «nicht, weil man kann die Leistung der anderen nicht beeinflussen. Ich kann auch nur mein eigenes Zeug machen.» Wie bei Freund Paul Biedermann reichte das nicht zu einer Medaille. «Es ist schwer für mich, die Situation gerade zu verkraften, wie das gelaufen ist», sagte der Olympia-Fünfte.