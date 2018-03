Steffen & Biedermann schultern viel

Diese breiten Schultern müssen einiges aushalten: 2008 bewahrten Britta Steffen mit Doppel-Gold und Paul Biedermann mit der einzigen Männer-Finalplatzierung die deutschen Schwimmer vor der olympischen Total-Blamage.

Britta Steffen und Paul Biedermann checken auf dem Flughafen in Hamburg ein.

Foto: Ulrich Perrey – DPA

In London kommen weitere Herausforderungen auf das Sportler-Traumpaar zu. Sie sollen nicht nur für den Hauptanteil der erhofften sechs Medaillen im Becken sorgen. Seitdem ihre Liebe im März 2010 öffentlich wurde, sind Deutschlands Vorschwimmer auch für die Klatschspalten interessant. Nach anfänglicher Defensive geht das Paar schon lange entspannt mit dem öffentlichen Begehren nach dem Privaten um.

«Wir sind halt Freunde und verhalten uns dementsprechend, aber auch nicht übergriffig, jeder macht seins», sagt Steffen. Sie ist immer noch sehr auf ihre Privatsphäre bedacht, lässt die Öffentlichkeit aber inzwischen auch teilhaben: Über eine mögliche Familienplanung oder ihren Wunsch, eine Meerjungfrau sein zu wollen. Die 28-Jährige lobt «ihren» Paul als «den besten Partner, den ich mir Richtung Olympische Spiele vorstellen kann».

Das gemeinsame Ziel und das Wissen um die Bedürfnisse im Leistungssport verbinden. «Ich möchte ihn nicht beschweren und er mich nicht, also versuchen wir, es leicht zu nehmen, und jeder soll das zeigen, was er kann», sagt die Doppel-Olympiasiegerin. Auch deshalb bereiteten sich die beiden in getrennten Trainingslagern vor. Sie vornehmlich in ihrer zweiten Heimat Teneriffa, er in der Höhe der spanischen Sierra Nevada.

Freund Paul, der als Olympia-Fünfter über 200 Meter Freistil 2008 neben Steffen einziger deutscher Endlauf-Teilnehmer war, sieht die Beziehung ebenfalls als Plus für den individuellen Erfolg: «Es macht es in der Hinsicht einfacher, weil man den Druck und gewisse Erfahrungen teilt.» Wie man sich in den Medien am besten verkauft, darüber denke man nicht nach, betonte der Weltrekordler. «Das wirkliche Leben spielt sich in den eigenen vier Wänden ab.»

Im Gegensatz zur EM Ende Mai in Debrecen, von der das Duo jeweils drei Goldmedaillen heimbrachte, schlafen beide im olympischen Dorf in getrennten Appartements: So kann Paul sich mit der Freistilstaffel auch Computerspielen widmen, die Frauen um die erfahrene Britta Steffen «zeigen sich, was sie zum feiern anziehen würden».

Beide betonen den guten Teamgeist, der sich schon in Debrecen zeigte und im Hamburger Trainingslager mit gemeinsamen Musical-Besuch, Grillabend und einer Wohlfühl-Lounge im Teamhotel ganz nach Vorbild der Fußball-Nationalmannschaft gestärkt wurde. Beim Abflug am Dienstag am Hamburger Flughafen freute sich das Team über eine stilisierte Schwimm-Bahn am Check-In-Schalter. In London zählen dann Zeiten, der Kuschelfaktor dürfte eher im olympischen Dorf als im Aquatics Centre gefragt sein.

Dafür ist nach Olympia noch genug Zeit, die Ferien sollen in der Deutschland verbracht werden. «Es ist einfach so, dass wir nicht mehr Tasche packen wollen, nicht mehr fliegen wollen, unsere Ruhe haben wollen», sagt Biedermann. Davon hat er dann noch mehr als seine Freundin. «Wenn, dann werde ich nicht erkannt, sondern Britta», berichtete er. Die Olympiasiegerin sei sogar schon gefragt worden, wer denn der Mann neben ihr ist.