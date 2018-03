Startsignal durch Storl – Kurschilgen: «Super Teamgeist»

Kugelstoß-Hüne David Storl soll dem jüngsten deutschen Leichtathletik-Team der Olympia-Geschichte den erhofften Traumstart bescheren und seine 76 Mannschaftskollegen damit richtig heiß machen. Gleich in der ersten von 47 Entscheidungen geht es am Freitagabend rund im Ring.

David Storl ist zum Auftakt der Leichtathletik-Wettbewerbe das erste heiße Eisen im Feuer des DLV.

Foto: Markku Ojala – DPA

Weltmeister Storl kann trotz hammerharter Konkurrenz wie vor einem Jahr in Daegu/Südkorea sogar Gold holen – die Fans des 22 Jahre alten Chemnitzers wünschen sich nichts sehnlicher: Mach's noch einmal, David!

Auch die Weitspringer und Diskuswerferinnen könnten das erste Leichtathletik-Wochenende in London mit Medaillenglanz schmücken. «Das sind alles Athleten, die in der absoluten Weltspitze stehen. Ich hoffe, dass von ihnen eine hohe Signalwirkung ausgeht», sagte Thomas Kurschilgen, Sportdirektor des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), auf einer Pressekonferenz im Deutschen Haus in London. «David Storl strahlt ein großes Selbstvertrauen aus. Für seine jungen Jahre ist er schon sehr abgeklärt», charakterisierte Kurschilgen den Kugelstoßer. «Ich bin überzeugt davon, dass er hier einen ausgezeichneten Wettkampf zeigen wird.»

Co-Kapitän Nadine Kleinert sagte vor ihrem 50. und letzten Auftritt im Nationaltrikot: «Ich bin stolz, in diesem Team dabei zu sein.» Noch ein letztes Mal will die Kugelstoß-Europameisterin aus Magdeburg ein Vorbild für die jüngeren Kollegen sein. Schon im Vorbereitungslager in Kienbaum habe die Mannschaft wieder «einen super Teamgeist ausgestrahlt – ungewöhnlich für eine Individualsportart», betonte Kurschilgen. Auch das ist ein Trumpf für London. Alle 77 Olympia-Starter des DLV sind «fit und wettkampffähig», 27 Athleten schon im olympischen Dorf in London.

Eine Medaillenprognose wollte der DLV-Sportdirektor nicht wagen. «Aber in einem Punkt stimme ich unserem Chef de Mission Vesper zu: Wir sehen mindestens einen deutschen Olympiasieger in der Leichtathletik. Und wir wollen mindestens Platz sechs in der Nationenwertung», meinte Kurschilgen.

Im DLV ist man nach bitteren Pleiten vorsichtig mit mutigen Prognosen geworden. Dabei zahlen sich die Wechsel auf den Schlüsselpositionen im Leistungssportbereich langsam aus. «Wir wollen hier besser abschneiden und mehr Medaillen holen als in Athen und Peking zusammen», sagte der Sportdirektor. «Jeder muss für sich das Größte finden, dann werden wir auch als Mannschaft sehr erfolgreich sein. Prognosen liegen mir nicht.» Bei Olympia 2004 in Athen hatte der DLV zweimal Silber geholt, vier Jahre später in Peking gar nur einmal Bronze durch Speerwerferin Christina Obergföll.

Diesmal sollen die Trümpfe stechen. «Acht Medaillen sind ein realistisches Ziel für die deutschen Leichtathleten», hatte Speerwurf-Weltmeister Matthias de Zordo gesagt, der sich selbst Hoffnung auf Edelmetall machen darf. Goldchancen hat neben Storl vor allem Diskuswurf-Weltmeister Robert Harting. Sechs Medaillen hat das Leichtathletik-Portal all-athletics.com für den DLV prognostiziert.

Der Sprung aufs Siegerpodest könnte auch Weitspringer Sebastian Bayer oder Zehnkampf-Europameister Pascal Behrenbruch gelingen. Hammerwerferin Betty Heidler kommt als Weltrekordlerin nach London, neben Harting (70,66 Meter) führt nur noch Stabhochspringerin Silke Spiegelburg (4,82 Meter) die aktuelle Jahresweltbestenliste an.