Starker Auftakt der Beachvolleyballer Brink/Reckermann

Deutschlands Top-Beachvolleyballer Julius Brink und Jonas Reckermann haben ihr erstes Gruppenspiel beim olympischen Turnier gewonnen.

Julius Brink (r) und Jonas Reckermann sind mit einem Sieg in die Olympischen Spiele gestartet.

Foto: Diego Azubel – DPA

Die Medaillenkandidaten setzten sich gegen das russische Duo Konstantin Semenow und Sergej Prokopjew in zwei Sätzen mit 21:19, 21:17 durch. Auf dem Centre Court des Horse Guards Parade hatten Brink/Reckermann dabei aber besonders im ersten Durchgang mehr Mühe als erwartet. «Das ist am Anfang aber normal. Ich habe uns zu Beginn von Turnieren schon viel schlechter spielen sehen», meinte Brink. Die Weltmeister von 2009 wollen in London unbedingt eine Medaille gewinnen. Nach 44 Minuten verwandelten die Weltmeister von 2009 ihren ersten Matchball.

Begeistert waren die Sportler aber vor allem von der wunderschönen Anlage im Herzen der britischen Hauptstadt. «Das ist die schönste Location, in der ich je gespielt habe», sagte Reckermann. Die Horse Guards Parade hat definitiv beste Chancen, zum absoluten Hingucker der Spiele zu werden.