Sportausschuss erwartet vom DOSB kritische Olympia-Analyse

Der DOSB muss nach den Olympischen Spielen in London mit kritischen Fragen von Seiten der Politik zum Zustand des Spitzensports rechnen. «Der DOSB kann nach den Spielen nicht zur Tagesordnung übergehen», sagte Stephan Mayer (CSU), Mitglied des Bundestags-Sportausschusses, in London.

DOSB-Generaldirektor Michael Vesper soll Bericht erstatten.

Foto: Frank May – DPA

«Die Spiele sind jetzt eine Zäsur aus meiner Sicht, auch für die Spitzensportförderung in Deutschland.» Man könne es sich nicht so einfach machen, «nur zu sagen der Wettbewerb ist härter geworden und man muss sich damit abfinden, dass wir von Spielen zu Spielen weniger Medaillen gewinnen».

Auch Martin Gerster, sportpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, erwartet eine «selbstkritische Analyse». «Dann wird man mal sehen, ob der DOSB selbst in der Lage ist und auch die Kraft hat, Umstellungen vorzunehmen», meinte er. Man werde sich das genau anschauen «und gegebenenfalls dann entscheiden, ob man von Seiten der Politik auch vielleicht einmal neue Wege gehen müsse». Er brachte die Idee ins Spiel, dass sich eine Gruppe unabhängig vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) das Fördersystem anschaut. Forderungen nach mehr Geld erteilte Gerster eine Absage.

Mayer und Gerster sind seit Montag in der britischen Hauptstadt gemeinsam mit sechs Ausschuss-Kollegen aus allen fünf Fraktionen. Sie führten bereits Gespräche mit DOSB-Vertretern. Am 26. September wird sich der Sportausschuss mit dem Abschneiden und dem Auftreten des deutschen Teams in London beschäftigen. Voraussichtlich wird unter anderen DOSB-Generaldirektor Michael Vesper berichten.