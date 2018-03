Spiele im Schatten von Doping und Kungelei: Was vom olympischen Glanz noch übrig geblieben ist

Wenn heute die 23. Olympischen Winterspiele eröffnet werden, soll eines der größten Sportereignisse unserer Zeit wieder seinen Glanz über die ganze Welt verbreiten. So zumindest stellen es sich die Macher des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) vor.

Jochen Dick.

Doch gibt es diesen Glanz überhaupt noch? Oder was ist von ihm übrig geblieben angesichts der anhaltenden Skandale um Doping, Betrügereien und Korruption in der olympischen Familie? Man muss kein Schwarzmaler sein, um große Schatten über diesen Winterspielen in einer zudem politisch brisanten Region auszumachen. Eine Auflistung, die den Sport leider mal wieder in den Hintergrund drängt:

Das Doping-Desaster: Angesichts der fortwährenden Schreckensmeldungen fragt sich der Sport-Fan, wer denn überhaupt noch ganz sauber ist im Spitzensport.So sollen in den vergangenen 16 Jahren mehr als 300 Medaillen bei Olympia und Weltmeisterschaften von Skilangläufern mit dopingverdächtigen Blutwerten gewonnen worden sein. Das wären die Hälfte aller bei diesen Titelkämpfen vergebenen Medaillen. Unter den Sündern sollen auch Athleten aus Deutschland, Norwegen, Schweden und Italien sein. Das zeigt, dass Doping beileibe kein rein russisches Problem ist.

Sportler aus Wladimir Putins Riesenreich dürfen in Pyeongchang – wenn überhaupt – nur unter neutraler Flagge starten, soweit ihre Schuld nicht bewiesen ist. Diese wachsweiche Sanktion sprach das IOC um Präsident Thomas Bach nach dem Skandal um staatlich organisiertes Doping bei den russischen Heimspielen in Sotschi 2014 aus. 28 russische Athleten wurden lebenslang von Olympia ausgesperrt, wobei diese Strafe vom Internationalen Sportgerichtshof kurz später wieder einkassiert wurde – aus Mangel an Beweisen. Bis zuletzt herrschte vor den Südkorea-Spielen große Unsicherheit, wer nun gesperrt ist oder wer seinen Start doch noch einklagt. Die Verbände und Funktionäre haben durch ihre inkonsequente Haltung bewiesen, dass sie augenscheinlich nicht willens sind, konsequent gegen Doping vorzugehen und dass sie zudem in diesem Kampf vollkommen machtlos sind.

Da kann auch einem Olympia-Maskottchen wie dem weißen Tiger namens Soohorang das Lachen vergehen: Die Olympischen Winterspiele von Pyeongchang stehen unter keinem allzu guten Stern. Schuld daran sind Doping-Skandale, Betrügereien, Funktionärsgehabe und Gigantismus. Foto: Illustration: Svenja Wolf

Das zeigen auch Recherchen der ARD: Reportern gelang es, die Behälter für die in Pyeongchang vorgesehenen Doping-Proben zu öffnen und wieder zu verschließen – ohne dass es jemand merkte, geschweige denn eine Manipulation nachzuvollziehen wäre. Der Anti-Doping-Kampf wird dadurch ad absurdum geführt.

Das Spiel der Funktionäre: Wieder einmal ist der Blick abgelenkt von den Sportlern und ihren Leistungen. Wie schon 2014 in Sotschi, als die ausufernden Ausgaben für die Putin-Spiele am Schwarzen Meer die Szenerie beherrschten. Nun kommen juristische Gefechte bis zum letzten Moment hinzu. „So etwas tut mir einfach leid für die Athleten“, erklärte IOC-Chef Thomas Bach allen Ernstes. Dabei trägt er eine gehörige Mitschuld an der verfahrenen Situation.

Klare Kante in der Russland-Frage und ein Komplett-Bann hätten für klare Verhältnisse gesorgt. Doch beim Sport ist mittlerweile viel Politik im Spiel, sodass Putin-Freund Bach weiter herumlavieren darf. Olympia-Komitee, Sportgerichtshof und Anti-Doping-Agenturen verstricken sich immer mehr in Widersprüchen. „Das Ganze widert mich an“, schimpfte der deutsche Eisschnellläufer Moritz Geisreiter.

Das IOC lebt längst seine eigene Interpretation der von ihm definierten drei olympischen Werte: Höchstleistung im Sinne von Machterhalt und Gewinnmaximierung; Respekt im Sinne von Scheu und Ehrfurcht vor bestimmten Instanzen und Personen; Freundschaft im Sinne von Vetternwirtschaft und Kungelei. So sind in Pyeongchang, das berichtet der freie Journalist Jens Weinreich und liefert entsprechende Fotos, zwei vorbelastete Funktionäre bei allen Vorzügen und Vergünstigungen zu Gast: Der Taiwanese Wu Ching-Kuo, der wegen Untreue und Misswirtschaft als Präsident des Amateurbox-Weltverbandes kürzlich suspendiert wurde. Und der Kameruner Issa Hayatou, früherer Befehls- und Schmiergeldempfänger im Fußball-Weltverband Fifa, ist nicht nur hoch gewachsen, sondern gilt auch als hoch korrupt. Die olympische Familie hält eben auch in schlechten Zeiten zusammen.

Der olympische Gigantismus: Mehr als 10 Milliarden Euro kosten die Winterspiele in Südkorea. Die Summe nimmt sich fast sparsam aus im Gegensatz zu den unfassbaren 50 Milliarden Euro, die Sotschi vor vier Jahren verschlang.

Es soll aber deshalb nun keiner auf die Idee kommen, dass das IOC bescheidener geworden ist. Immer noch proklamiert es für sich und seine satten Gewinne in den jeweiligen Olympia-Ländern Steuerfreiheit, während die ausrichtenden Städte auf den Risiken sitzen bleiben.

Auch in puncto Wettbewerbe gilt das nimmersatte olympische Motto „Höher, schneller, weiter“: In Pyeongchang gibt es 102 Medaillen-Entscheidungen – so viele wie noch nie bei Winterspielen. Angesichts des aufgeblähten Programms lästerte der deutsche Skistar Felix Neureuther: „Als Nächstes machen wir Langlauf mit langen und halb so langen Skiern? Und alles, um noch mehr Fernsehzeit, Sponsoren und Einnahmen zu generieren.“ Man mag es kaum glauben, dass bei den ersten Olympischen Winterspielen 1924 in Chamonix überhaupt nur 48 Medaillen vergeben wurden.

Die politische Lage: Hat sich Nordkoreas unberechenbarer bis größenwahnsinniger Herrscher Kim Jong Un im Griff? Durch die brisante politische Situation und der Nähe des Olympia-Gastgeberlandes Südkorea zu Nordkorea nimmt angesichts dieser Frage auch hier die Politik dem Sport seine Unschuld. Und daran kann dem IOC ausnahmsweise mal nicht die Schuld gegeben werden ...

Doch was der Sport leisten kann, zeigt sich darin, dass die beiden politischen Kontrahenten für Olympia aufeinander zu gehen. Süd- und Nordkorea laufen bei der Eröffnungsfeier zusammen ein, im Frauen-Eishockey gibt es sogar ein gemeinsames koreanisches Team. Und so bleibt die Hoffnung, dass der Sport auch bei diesen Spielen zusammenführt, verbindet, eint. Dann wäre zumindest etwas von der olympischen Idee übrig, was das IOC noch nicht zerstört hat.