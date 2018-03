Serena Williams erste Viertelfinalistin

Serena Williams hat auf dem Weg zu ihrem angepeilten ersten Einzel-Gold bei Olympia im Eiltempo das Viertelfinale erreicht. Die US-Tennisspielerin, die vor gut drei Wochen in London ihren fünften Wimbledon-Triumph gefeiert hatte, deklassierte die Russin Vera Swonarewa mit 6:1, 6:0.

Serena Williams ballt im Match gegen Wera Zwonarewa diie Faust.

Foto: Andy Rain – DPA

Wegen erneuter Regenschauer wurde die nur 51 Minuten dauernde Partie unter dem geschlossenen Centre-Court-Dach gespielt. In der Runde der besten Acht trifft die an Nummer vier gesetzte Williams entweder auf die frühere Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki aus Dänemark oder die Slowakin Daniela Hantuchova. Die 30 Jahre alte Serena Williams war zweimal Olympiasiegerin im Doppel mit ihrer älteren Schwester Venus. Das Duo gewann 2000 in Sydney und 2008 in Peking jeweils Gold.