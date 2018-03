Schwimmer mit bescheidenen Zielen für Rest-Olympia

Nach dem medaillenlosen Abschneiden von Paul Biedermann in den Einzelrennen geht der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) mit bescheidenen Erwartungen in die weiteren Olympia-Wettbewerbe.

Lutz Buschkow hat bescheidene Erwartungen vor den weiteren Schwimm-Wettbewerben.

«An den vermeintlichen Namen ändert sich nichts. Es ist meine feste Überzeugung, dass Britta (Steffen) durchaus eine Chance hat, eine gute Top-10-Platzierung hinzukriegen», sagte DSV-Leistungssportdirektor Lutz Buschkow in London. «50 Freistil ist eine Disziplin, in der alles möglich ist. Ein bisschen schwieriger wird es sicher über 100 Freistil.»

Viele Chancen haben die deutschen Schwimmer in London nicht mehr, es wird vor allem wie in Peking auf Britta Steffen über 50 und 100 Meter Freistil gehofft. «Wir haben leider in unserer Mannschaft nur zwei, drei Protagonisten, die im Einzel-Wettkampf um Medaillen schwimmen können. Das ist natürlich eine sehr dünne Kaderdecke», sagte Buschkow im ARD-Morgenmagazin.

Schon am Vorabend hatte Buschkow auf die schwierige Mission im Aquatics Centre hingewiesen. «Wir wussten schon 2008, dass die Medaillenvorgabe sehr hoch ist. Wir haben sehr wenige unter den Top 10 gehabt. Es ist nicht an uns, eine Zielvorgabe, die man 2008 gehabt hat, zu minimieren oder einen Gegenplan aufzustellen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht um die Erfüllung kämpfen», betonte der Leistungssportdirektor.