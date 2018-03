Schwergewichtler Taymazov zum 3. Mal Olympiasieger

Freistilringer Artur Taymazov aus Usbekistan hat nach 2004 und 2008 zum dritten Mal Olympia-Gold im Schwergewicht gewonnen. Der Olympia-Zweite von Sydney 2000, der zum Auftakt den Luckenwalder Nick Matuhin besiegt hatte, gewann das Finale gegen den Georgier Dawit Modsmanaschwili.

Artur Taymazov holte in London seinen dritten Olympiasieg.

Foto: Orestis Panagiotou – DPA

Bronze ging an den Iraner Komeil Ghasemi und den Russen Biljal Machow. Matuhin hatte den Kampf um Bronze nach der 0:2-Niederlage gegen den Iraner verpasst. Taymazov hat mit seiner olympischen Bilanz sogar zum großen Russen Alexander Karelin aufgeschlossen, der von 1988 bis 1996 dreimal in Serie bei Olympia gewann und 2000 in Sydney Silber holte. Allerdings holte der «Bär aus Nowosibirsk», der die Kämpfe in London live verfolgte, neun Weltmeistertitel im griechisch-römischen Stil. Freistilringer Taymazov kommt bei Weltmeisterschaften auf zwei Goldmedaillen.