Russlands Synchron-Mannschaft gewinnt Gold

Russlands Synchronschwimmerinnen haben erwartungsgemäß das nächste Olympia-Gold gewonnen. Nach dem Sieg von Natalia Ischtschenko/Swetlana Romaschina im Duett waren die Russen auch in der Mannschaftskonkurrenz nicht zu schlagen.

Russlands Synchronschwimmerinnen bleiben das Maß der Dinge.

Foto: Barbara Walton – DPA

Insgesamt standen in London 197,030 Punkte zu Buche. Silber ging an China (194,010), Bronze an Spanien (193,120). Seit dem ersten Olympiasieg in Sydney 2000 ist Russland bei olympischen Synchronschwimm-Wettbewerben ungeschlagen. In acht Konkurrenzen gab es acht Goldmedaillen. Durch den Mannschaftserfolg durfte sich Anastasia Dawydowa über ihr fünftes olympisches Gold freuen.