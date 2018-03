Russen zu stark für deutsche Volleyballer

Die russischen Riesen waren für das deutsche Team zu Beginn des olympischen Volleyball-Turniers eine Nummer zu groß. Keineswegs kampflos, am Ende aber ohne Chance musste sich die Mannschaft von Trainer Vital Heynen dem Gold-Favoriten mit 0:3 (29:31, 18:25, 17:25) geschlagen geben.

Russland war eine Nummer zu groß für die deutschen Volleyballer.

Foto: Lindsey Parnaby – DPA

Vor der Partie gegen Olympiasieger USA am Dienstag steht das Team weiter unter Druck. Heynen hatte sich gegen den Favoriten zu einer mutigen Aufstellung entschlossen. Mit Gyorgy Grozer statt des defensiveren Jochen Schöps begann das deutsche Team aufmerksam und erspielte sich rasch eine 4:1-Führung gegen schläfrig wirkende Russen. Der Weltliga-Gewinner berappelte sich aber und zog auf 13:8 davon. Heynen reagierte und brachte Schöps und Lukas Kampa für Grozer und Simon Tischer – sehr zum Ärger von Grozer, der sich nach dem Spiel über die Auswechslung beklagte. Auch in der Folge hatte Deutschland immer wieder Pech, rettete spektakulär aussichtslos erscheinende Bälle, um sie beim nächsten Angriff um die Ohren gehauen zu bekommen.

Statt sich aber hängen zu lassen, bissen sich die Schmetterkünstler zurück – und erzwangen einen Tiebreak-Krimi. Sechs Satzbälle wehrte die Defensive um Libero Markus Steuerwald ab, musste den Satz aber doch mit 29:31 abgeben. Das Publikum im Earls Court hatten die Deutschen zum Ende des 37 Minuten langen Satz-Marathons auf ihrer Seite. «Wir haben einen sehr guten ersten Satz gespielt», meinte Grozer, «aber die nächsten beiden waren eine Katastrophe.»

Aufgerüttelt von den Startproblemen gingen die Russen im zweiten Durchgang von Beginn an konzentriert zu Werke. Schnell waren sie auf 8:3 davon und als Grozer beim Stand von 22:17 einen Angriff geblockt bekam, schwand die Zuversicht im deutschen Team. «Die Russen waren taktisch stark und haben gut umgesetzt, wie sie gegen uns blocken müssen», sagte Denys Kaliberda. «Der Druck der Russen war sehr hoch.»

Als die Männer in den weißen Trikots im dritten Satz 10:9 in Führung gingen, kam für einen Moment noch einmal Hoffnung auf – die von Russland aber schnell zerstört wurde. Deutschland konnte den Weltcup-Sieger zwar gelegentlich zu Fehlern zwingen, machte aber selbst zu viele, um den Russen ernsthaft gefährlich werden zu können.

«Dass wir schlecht starten können war auch klar, jetzt müssen wir uns sammeln – in zwei Tagen geht's ja schon weiter», sagte Steuerwald. Nach den Amerikanern wartet in der schweren Gruppe B noch Europameister Serbien am Donnerstag, Außenseiter Tunesien und zum Abschluss der Gruppenphase am Montag Weltmeister Brasilien. Mindestens eines der Schwergewichte muss Deutschland schlagen, um nicht schon vor den K.o.-Spielen aus dem Turnier zu sein.