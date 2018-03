Rohde hebt zwei deutsche Rekorde

Julia Rohde aus Görlitz hat bei den olympischen Gewichtheber-Wettbewerben zwei deutsche Rekorde aufgestellt.

Julia Rohde sorgte für zwei neue Rekorde.

Foto: Friso Gentsch – DPA

Die 23 Jahre alte Sportsoldatin schaffte in London in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm eine Zweikampflast von 193 Kilogramm und steigerte dabei den Höchstwert im Stoßen auf 108 kg. Damit kam sie auf Platz vier der B-Gruppe. Die Konkurrenz gewann die Vietnamesin Thi Thuy Nguyen (195 kg). Rohdes Endplatzierung stand erst nach dem Finale der A-Gruppe fest.

Der Schützling von Bundestrainer Thomas Faselt scheiterte im dritten Versuch des Stoßens an 110 Kilogramm Auch im Reißen leistete sich die 1,55 Meter große Athletin einen Fehlversuch (87 kg). «Ich habe deutsche Rekorde gemacht, das ist in Ordnung», sagte die Olympia-Siebte von Peking 2008. Damals hatte sie 185 Kilo geschafft. «Ich war supernervös. Olympia ist etwas anderes. Man will alles perfekt machen.»

Bis zum 8. August bleibt Rohde noch in London. «Ich will mir vor allem Synchronspringen, Bodenturnen und Leichtathletik ansehen», verriet sie. Lob gab es auch Bundestrainer. «Ich bin mit ihr zufrieden. Wenn sie die 87 Kilo im Reißen gepackt hätte, wäre es ein Traumrekord gewesen», meinte Faselt.

Für eine negative Überraschung sorgte die Chinesin Zhou Jun. Die 17-Jährige war als Medaillenkandidatin in der B-Gruppe an den Start gegangen, um unbelasteter heben zu können. Doch der Plan ging schief. Im Reißen scheiterte sie dreimal an 95 Kilogramm und schied aus.