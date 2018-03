Der iranische Ringer Omid Haji Noroozi hat Olympia-Gold gewonnen. Im Limit bis 60 Kilogramm gewann der Griechisch-Römisch-Spezialist im Finale gegen den Georgier Revas Laschchi mit 2:0.

Foto: Tolga Bozoglu – DPA

Bronze ging an den Japaner Ryutaro Matsumoto und den Russen Sajur Kuramagomedow. Ein deutscher Ringer war in dieser Gewichtsklasse nicht am Start. Als erster Deutscher geht Europameister Frank Stäbler am Dienstag im Limit bis 66 Kilogramm auf die Matte.