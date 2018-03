Reife Powerfrauen – Vorbilder für die Jugend

Im deutschen Olympia-Team zählen auffällig viele reifere Damen zu den größten Medaillen-Hoffnungen. Sie brechen olympische Rekorde und machen den Jüngeren oft noch etwas vor. Da stellt sich die Frage: Sind die älteren Damen ehrgeiziger oder leben sie von ihrer Routine?

Katrin Wagner-Augustin will in London ihre fünfte olympischen Goldmedaillen holen.

Foto: Roland Weihrauch – DPA

Ingrid Klimke denkt gar nicht ans Aufhören, Oksana Chusovitina und Anna Dogonadze stellen in London olympische Rekorde auf. Und Katrin Wagner-Augustin will sich mit vier olympischen Goldmedaillen einfach nicht zufriedengeben und erhofft sich an der Kanustrecke zusätzliche Motivation durch ihr erst elf Monate altes Söhnchen Emil. Die deutschen «Powerfrauen» scheinen auch im relativ hohen Athletenalter unverwüstlich.

In Zeiten, in denen Biathlon-Star Magdalena Neuner mit 24 Jahren ihren Rückzug antrat, fragt man sich, warum gerade die reiferen Frauen im deutschen Olympia-Team zu den chancenreichsten gehören. «Sie haben eine ganz wichtige Funktion in unserem Team. Mit ihrer Erfahrung sind sie Vorbilder für die Jüngeren», erklärte Michael Vesper, der Chef de Mission des deutschen Teams. Wissenschaftliche Analysen gibt es nicht. Jeder Fall liegt anders.

«Das ist natürlich toll, dass man bis ins hohe Alter reiten kann», sagt Vielseitigkeitsreiterin Ingrid Klimke zur Besonderheit des Pferdesports. Die Team-Olympiasiegerin von Peking erlebt ihre vierten Spiele – und holte am Dienstag mit der Mannschaft ihr zweites olympisches Gold. Mit 44 Jahren ist sie die älteste deutsche Sportlerin in London. Auch ihre Reiter-Kolleginnen Meredith Michaels-Beerbaum (42) und Dorothee Schneider (43) gehören zu den älteren im Olympia-Team.

«Olympia ist jedes Mal großartig. Aber man weiß ja nicht, ob man in vier Jahren wieder ein gutes Pferd hat und wieder dabei ist», sagte die Tochter des sechsmaligen Dressur-Olympiasiegers Reiner Klimke. Ihr 15-jähriger Wallach Abraxxas wird – im Gegensatz zur Reiterin – 2016 in Rio auf jeden Fall zu alt sein.

Im Vergleich zu den Reiterinnen sind die Turnerinnen oft bereits mit 20 Jahren über ihren Leistungszenit hinweg. Gerade deshalb gilt Oksana Chusovitina als Legende. 37 Jahre ist sie alt – so lange war noch nie eine Turnerin in der Weltspitze. Am Sonntag will sie am Sprung ihre 18. Medaille bei Olympia, Welt- oder Europameisterschaften. «Ich fühle mich wie 18», betonte die gebürtige Usbekin bei ihrer sechsten Olympia-Teilnahme auf die Frage, ob sie sich schon wie eine Turn-Oma fühle. «Oksana ist ein biologisches Wunder», konstatierte Cheftrainerin Ulla Koch.

Auch die 43 Jahre alte Pistolenschützin Munkhbayar Dorjsuren ist zum sechsten Mal bei Olympia dabei. Ihre erste Chance auf die dritte Olympia-Medaille konnte die gebürtige Mongolin nicht nutzen und steht nun an diesem Mittwoch mit der Sportpistole unter Druck. Die Mutter einer 17 Jahre alten Tochter hat das Ende der Laufbahn noch nicht in Sicht. Für die nächsten eineinhalb Jahre hat die erfahrene Schützin dank der Sporthilfe schon Planungssicherheit.

Athen-Olympiasiegerin Anna Dogonadze buchte im Alter von 39 zum vierten Mal das Olympia-Ticket und ist damit die einzige Trampolin-Turnerin der Welt, die seit der olympischen Premiere in Sydney immer dabei war. Während die gebürtige Georgierin noch nie Gedanken an den Rücktritt formulierte, ist für Nadine Kleinert das Karriereende nach London unwiderruflich. Erst in Helsinki bewies die Kugelstoßerin mit ihrem ersten EM-Titel, dass sich nicht nur in Deutschland den Jüngeren noch etwas vormachen kann.

«Das Alter spielt keine Rolle», behauptete Kleinert, Co-Kapitän der deutschen Leichtathletik-Auswahl. Nach dem Gewinn von Silber in Athen und dreimal Platz zwei bei Weltmeisterschaften soll der ältesten Weltklasse-Leichtathletin Deutschlands nun am 6. August in London zum Abschluss der Karriere der große Stoß gelingen.

Auch Judith Arndt und Sabine Spitz erleben im Rennsattel ihre letzte Saison. Zum fünften Mal fährt die Zeitfahr-Weltmeisterin aus Königs Wusterhausen unter den olympischen Ringen. Im Kampf gegen die Uhr soll nun am Mittwoch die große Stunde der 36-Jährigen schlagen, die in Athen Silber im Straßenrennen gewonnen hatte. Sabine Spitz war in Peking sogar Olympiasiegerin auf dem Mountainbike – nach Verletzungen zählt die 40 Jahre alte Powerfrau in London aber nicht mehr zu den Topfavoriten.

Für Katrin Wagner-Augustin stand das Gelingen des Comebacks nach Babypause lange infrage und kostete viel Mühe. Doch spätestens seit dem EM-Gold im Kajak-Einer über 500 Meter ist klar: Die Potsdamerin ist wieder da, kämpft im Kajak-Vierer um Gold und tritt auf dem Dorney Lake auch im Einer an. «London ist ein Höhepunkt in meiner Laufbahn, deshalb muss Emil dabei sein», kündigte sie an, «ich kann gar nicht mehr so lange von ihm getrennt sein.»