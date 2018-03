Raus aus Bolls Schatten – Ovtcharov: «Stolz»

Timo Boll saß auf der Tribüne, drückte die Daumen und freute sich mit Dimitrij Ovtcharov über den Rollentausch im deutschen Team.

Dimitrij Ovtcharov spielt in London ganz groß auf.

Foto: Robert Ghement – DPA

Die Nummer zwei hinter dem Tischtennis-Star greift im Halbfinale des Olympia-Turniers in London nach der Einzel-Medaille, die Fans und Experten eigentlich von Boll erwartet hatten. «Ich bin der letzte Europäer im Wettbewerb. Das macht mich stolz», sagte der 23 Jahre alte Ovtcharov vor dem Duell gegen Weltmeister Zhang Jike (China) am Donnerstag. Der WM-Zweite Wang Hao (China) und Chuang Chih-Yuan (Taiwan) ermitteln den zweiten Finalisten.

Mit dem 4:3-Erfolg gegen seinen Kumpel und Ex-Europameister Michael Maze (Dänemark) trat Ovtcharov endgültig aus Bolls Schatten ins Rampenlicht. «Der Fokus ist jetzt auf mich gerichtet», sagte der 23-Jährige mit fast heiserer Stimme nach einem Interview-Marathon. Die Partie mit epischen Zügen faszinierte Fans, Journalisten und die Protagonisten. «Es war das aufregendste Spiel meines Lebens», kommentierte Ovtcharov das Sieben-Akte-Stück.

Der Schock über die Boll-Pleite hat ihn nicht aus der Bahn geworfen. «Natürlich bin ich traurig für meinen Freund Timo. Ich konzentriere mich aber unabhängig von seinem Ausscheiden auf mich selbst», versicherte der gebürtige Ukrainer. Bereits mit vier Jahren kam er mit seinen Eltern nach Hameln und verdient inzwischen als Vollblut-Profi sein Geld bei Fakel Orenburg in Russland.

Ovtcharovs Olympia-Reise ist noch nicht beendet. «Mein Ziel war und ist eine Medaille. Die habe ich noch nicht», betonte «Dima». Allerdings besitzt die Nummer zwölf der Weltrangliste zwei Chancen. Mit einem Sieg gegen Zhang Jike würde er als erster Deutscher und dritter Europäer nach Jan-Ove Waldner (Schweden) und Jean-Philippe Gatien (Frankreich) im olympischen Einzel-Endspiel stehen und hätte Silber sicher. Bei einer Niederlage winkt im «kleinen Finale» Bronze.

Diese Plakette hat bisher nur Bundestrainer Jörg Roßkopf in seiner Aktivenzeit 1996 in Atlanta geholt. «Den Rekord würde ich gerne verlieren», sagte Roßkopf. Für ihn sind Ovtcharovs bärenstarke Auftritte keine Überraschung. «Ich hatte ihn im Halbfinale erwartet. Die Auslosung war gut, die Gegner lagen ihm. Für Dima beginnt das Turnier erst am Donnerstag», erklärte der Rekord-Nationalspieler. Auch Ovtcharov äußerte Zuversicht. «Ich kann jeden Gegner schlagen und habe Zhang Jike bei den Danish Open 2010 schon einmal besiegt.»

Der Weltmeister hat bisher in London nicht gut gespielt. Sein 4:1-Sieg im Viertelfinale gegen Jiang Tiany (Hongkong) lieferte am Mittwoch keine wichtigen Erkenntnisse. «Wenn ein Chinese gegen einen Hongkong-Chinesen spielt, kommt nichts Neues dabei raus», sagte Roßkopf. Ovtcharov hatte auf die Gegner-Beobachtung in der Halle verzichtet und sammelte Kräfte am Ruhetag.

Zhang Jike, der Timo Boll im WM-Halbfinale 2011 in Rotterdam deklassiert hatte, passte sich der deutschen Sicht- und Sprachweise schnell an: «Ich war etwas besser als an den Vortagen, aber so richtig startet das Turnier erst am Donnerstag für mich», teilte der Champion mit. Trainer Liu Guoliang bescheinigte seinem Top-Mann eine gewisse Nervosität. «Ich habe ihm gesagt, er soll vergessen. dass er die Nummer eins ist. Zhang Jike soll sein Potenzial abrufen.»