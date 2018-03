Petzschner rückt im Tennis-Einzel nach

Philipp Petzschner kommt beim olympischen Tennis-Turnier unverhofft auch zu einem Einzeleinsatz. Der Doppelspezialist aus Bayreuth profitiert von der verletzungsbedingten Absage des Kroaten Ivo Karlovic.

Philipp Petzschner darf doch noch nach London reisen.

Foto: Andy Rain – DPA

In der ersten Runde trifft Petzschner auf den Slowaken Lukas Lacko. Bislang war bei den Herren nur Philipp Kohlschreiber für das Einzel qualifiziert. Der Augsburger bekommt es in der ersten Runde mit Blaz Kavcic aus Slowenien zu tun. Bei den Damen sind vier deutsche Spielerinnen am Start.