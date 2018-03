Panne bei Nordkorea-Spiel – Siege für Favoritinnen

Aus unserem Archiv

Cardiff

Vor der peinlichen Flaggen-Panne um das Team aus Nordkorea sind Weltmeister Japan und Goldfavorit USA mit Siegen in das olympische Frauenfußball-Turnier gestartet. Die Amerikanerinnen setzten sich am Mittwoch in Glasgow mit 4:2 (2:2) gegen Frankreich durch.