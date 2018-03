Otto steht Silber gut – «Sechs Meter sind fällig»

Nach einem langen Tief spüren die deutschen Stabhochspringer wieder Höhenluft. Björn Otto und Raphael Holzdeppe erfüllten mit Silber und Bronze die hohen Erwartungen. Otto ist schon 34 – aber der Hobbypilot will noch mal durchstarten.

Björn Otto: «Alles in Silber in diesem Jahr – das ist schon geil».

Foto: Christophe Karaba – DPA

Er strahlte und grinste und lachte. Was für ein Abend! Und was für ein furioses Finale: «Haarscharf» war der beste deutsche Stabhochspringer bei den Olympischen Spielen in London an der Goldmedaille vorbeigeschrammt, Millimeter fehlten ihm beim zweiten Versuch über 5,97 Meter – fast wäre Björn Otto im siebten Himmel gelandet.

Doch auch mit Platz zwei hinter dem nervenstarken Europameister Renaud Lavillenie konnte der Hobby-Pilot leben. «Alles in Silber in diesem Jahr – das ist schon geil», sagte Otto in Anspielung an seinen zweiten Platz bei der EM.

Wie vor sechs Wochen in Helsinki stand auch Raphael Holzdeppe wieder auf dem Bronze-Treppchen. Der 22-Jährige aus Zweibrücken wuchs im Finale über sich hinaus: Wie Kollege Otto meisterte der Youngster 5,91 Meter – und packte beim Saisonhöhepunkt gleich mal elf Zentimeter (!) auf seine persönliche Freiluft-Bestleistung drauf. «Ein Super-Abend. Die Atmosphäre war gigantisch. Und ich bin jetzt super froh: Dieses Jahr hat mir noch mal einen schönen Schub gegeben», meinte der frühere Junioren-Weltmeister.

Mit dem sensationellen Höhenflug zu Silber und Bronze hat das DLV-Duo die 16-jährige Medaillen-Flaute der deutschen Stabhochspringer eindrucksvoll beendet. Holzdeppe gehört die Zukunft, Otto finden alle gut. Der Mann ist schließlich schon 34 und hat einiges durchgemacht. Zweimal riss ihm die Achillessehne – Otto gab nicht auf. Silber hat für den Modellathleten mit der Model-Figur einen besonderen Glanz.

Nur Malte Mohr, mit 5,50 Meter auf Platz neun abgestürzt, war stinksauer und wollte schnell weg. «Ich habe zu viele Rückschläge in diesem Jahr einstecken müssen«, sagte der Wattenscheider. «Und wenn man dann 41 Zentimeter unter seiner Bestleistung bleibt – das ist nicht das, was ich mir heute vorgenommen hatte.»

Teamkollege Otto dachte nach seinem größten Erfolg nicht ans Karriere-Ende. «Jeff Hartwig ist mit 40 noch gesprungen», sagte der frühere Studenten-Weltmeister und lobte den Draufgänger, der 1998 als erster Amerikaner die Schallmauer von sechs Metern durchbrochen hatte. Kaum zu glauben: Dieses Ziel hat sich der Olympia-Zweite aus Dormagen für dieses Jahr auch noch gesetzt. Vorher muss der studierte Biologe noch seine Diplomarbeit («Das Seitenlinien-System bei Fischen») abgeben. Und im Herbst will sich der 34-Jährige nochmal um eine Ausbildung zum Verkehrspiloten bewerben. Fliegen ist sein Leben. «Ich bin Tausend Mal fitter als die Piloten da vorne drin», versicherte Otto.

Otto lag am Freitagabend nach übersprungenen 5,91 Metern plötzlich sogar vorn, ehe ihm der kräftige Franzose mit seinem letzten Versuch über 5,97 Meter noch Gold wegschnappte. «Was Lavillenie hier geboten hat – Chapeau!», lobte Otto, der sich dann vergeblich am deutschen Rekord von 6,02 Meter versuchte. «Der Lavillenie ist schon eine coole Sau», meinte er grinsend. Als Lavillenie die 5,97 Meter mit dem letzten Versuch packte, schoss Otto ein nicht ganz druckreifer Gedanke durch den Kopf: «Du Drecksack – macht er das schon wieder!»