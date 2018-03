Ostaptschuk Kugelstoß-Siegerin – Schwanitz Elfte

Nadeschda Ostaptschuk aus Weißrussland ist Kugelstoß-Olympiasiegerin. Die Bronzemedaillengewinnerin von Peking 2008 setzte sich mit 21,36 Metern durch. Ihrer Dauerrivalin Valerie Adams blieb mit 20,70 diesmal nur Silber.

Foto: Diego Azubel – DPA

Die Weltmeisterin aus Neuseeland hatte vor vier Jahren gewonnen. Dritte wurde die Russsin Jewgenia Kolodko (20,48). Christina Schwanitz (LG Erzgebirge) kam mit 18,47 auf Rang elf. Europameisterin Nadine Kleinert aus Magdeburg war bei ihrer vierten und letzten Olympia-Teilnahme am Vormittag in der Qualifikation rausgeflogen. Die 36-Jährige kam nur auf 18,36 Meter und verfehlte um neun Zentimeter den Einzug in das Finale. Auch Kleinerts Vereinskollegin Josephine Terlecki scheiterte in der Ausscheidung.