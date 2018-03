Olympiasiegerin Schöneborn zum Kurztrip in London

Nur für einen Kurztrip von 20 Stunden ist Lena Schöneborn nach London gereist.

Der Eröffnungsfeier der Spiele will Lena Schöneborn unbedingt beiwohnen.

Foto: Imre Földi – DPA

«Vor vier Jahren in Peking war die Eröffnungsfeier so überwältigend, das wollte ich mir in London auch nicht entgehen lassen», sagte die Olympiasiegerin im Modernen Fünfkampf bei der Eröffnung des Berliner «Champions Club» auf dem Traumschiff «MS Deutschland».

Ihre Teamkollegin Annika Schleu kam am Freitag ebenfalls in London an. Auf den Abstecher freute sich auch Meredith Michaels-Beerbaum. Die Springreiterin aus Thedinghausen war in die deutsche Mannschaft nachgerückt, weil Philipp Weishaupt wegen einer Erkrankung seines Pferdes ausfiel.

Die Entscheidung in Schöneborns Sportart fällt erst am letzten Tag, dem 12. August. Daher reist die Berlinerin gleich nach der Eröffnung wieder ab und geht für reichlich eine Woche ins Trainingslager im polnischen Drzonkow. «Es wäre schwer, hier zu sehen, wie die anderen ihre Wettkämpfe bestreiten und die eigene Spannung dabei hochzuhalten», begründet sie ihren Schritt.

Im Trainingslager stehe jetzt nur noch das Feintuning an, meinte Schöneborn, die sich selbst zu den Mitfavoriten in der olympischen Konkurrenz zählt. «Immerhin bin ich ja Zweite der Weltrangliste, aber es gibt viele Medaillenanwärter, und am Ende entscheidet die Tagesform», sagte sie. Am meisten ist ihr vor der olympischen Konkurrenz bange, welches Pferd ihr zugelost wird. «Eigentlich gibt es in England viele gute Pferde. Aber das Pferd muss auch ein wenig zum meinem Reitstil passen», fügte sie hinzu.