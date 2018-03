Olympia-Pfarrer Weber – Trost für Medaillenlose

Aus unserem Archiv

London

The Winner Takes It All – an die Botschaft des alten Abba-Songs möchte Olympia-Pfarrer Thomas Weber nicht glauben. Für ihn und seinen katholischen Kollegen Hans-Gerd Schütt haben im Gegensatz zur medialen Wahrnehmung auch die Medaillenlosen bei Olympia Aufmerksamkeit verdient.