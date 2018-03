Olympia-Geschäft floriert: IOC-Rücklagen wachsen

Das Geschäft mit den Ringen floriert. Dank Rücklagen von 558 Millionen Dollar (460 Millionen Euro) und Milliarden-Einnahmen aus dem Verkauf der TV-Rechte sowie dem Sponsoren-Programm geht das Internationale Olympische Komitee (IOC) gestärkt in die Herausforderungen der Zukunft.

Jacques Rogge ist zufrieden mit der finanziellen Situation des IOC.

Foto: Andy Rain – DPA

IOC-Präsident Jacques Rogge bezeichnete die finanzielle Situation seiner Organisation zum Auftakt der 124. Vollversammlung in London als «solide und sehr gesund». Seit Ende 2001 haben sich die Rücklagen mehr als verfünffacht.

Für Rogge und IOC-Finanzchef Richard Carrion ist auch die Einnahmenentwicklung des TV-Rechteverkaufs vielversprechend. Der weltweite Verkauf der TV-Rechte für die Spiele 2010 in Vancouver und 2012 in London erbrachte 3,9 Milliarden Dollar (3,22 Milliarden Euro). Für den nächsten olympischen Zyklus mit den Spielen 2014 in Sotschi und 2016 in Rio de Janeiro hat das IOC bereits 3,6 Milliarden Dollar (2,98 Milliarden Euro) eingenommen, obwohl die Rechte für zahlreiche Länder und Territorien noch nicht vergeben sind.

«Wir leiden nicht an Einnahmeverlusten durch TV-Rechteverkauf, wie es von vielen vorausgesagt wurde», erklärte Rogge, warnte aber vor Übermut. Es müsse weiter das Ziel sein, den Gigantismus der Spiele zu reduzieren. «Wir müssen realistisch bleiben und die Kosten und Größe der Spiele weiter kontrollieren», sagte der 70-Jährige.

Das Top-Programm des IOC, in dem die Hauptsponsoren zusammengefasst sind, hat die magische Grenze von einer Milliarde Dollar fast erreicht. Die derzeit elf Top-Sponsoren der Organisation spülen nach Auskunft von Carrion 957 Millionen Dollar (792 Millionen Euro) in die Kassen. Zehn der Top-Partner haben bereits Verträge bis 2016 unterschrieben, sieben sogar bis 2020.

«Die wesentlichen Anteile unserer Einkünfte in der nahen Zukunft haben wir bereits sicher», kommentierte Carrion erfreut. Mehr als zwölf Top-Partner werde es allerdings nicht geben, erklärte IOC-Marketingchef Gerhard Heiberg. Auch Vereinbarungen, die über 2020 hinausgehen, würden im Moment nicht angestrebt. Das IOC wolle seinen Handlungsfreiraum behalten.