Nullnummer wie 2004: Segelflotte ohne Medaillen

Die Flotte des deutschen Segler-Verbandes kehrt ohne Medaillen aus dem Olympia-Revier vor Weymouth heim. Auch das 470er-Duo Kathrin Kadelbach und Friederike Belcher konnte sich im letzten Rennen vor dem Finale am Freitag keine Chance auf einen Podestplatz mehr erkämpfen.

Auch Kathrin Kadelbach (r) und Friederike Belcher verpassten eine Medaille.

Foto: Olivier Hoslet. – DPA

Gegen die durchweg erfahrenere Konkurrenz reichte es in acht Disziplinen zwar zu fünf Top-Ten-Platzierungen. Edelmetall aber blieb für die junge Mannschaft noch unerreichbar.

«Wir können stolz auf das Erreichte sein, haben aber die angestrebten Medaillen nicht gewonnen», sagte Nadine Stegenwalner, Deputy Chef de Mission der Segler. «Für uns ist jetzt wichtig, dass wir in vier Jahren nicht wieder mit einer unerfahrenen Mannschaft starten, sondern so viel Wissen wie möglich an Bord behalten.»

Bei ihrer 22. Teilnahme an einer olympischen Regatta gingen deutsche Segler zum siebten Mal leer aus. Zuletzt hatte es vor acht Jahren in Athen eine Nullnummer gegeben. Damals hatten namhafte Segler wie Roland Gäbler oder Alex Hagen gepatzt, dieses Mal war eine junge Mannschaft mit Medaillenansprüchen noch überfordert.

Erfolgreichste Olympia-Starter 2012 waren die Surfer Toni Wilhelm (4.) aus Dogern und Moana Delle (5.) aus Kiel, deren Medaillenhoffnungen erst am Ende ihrer starken Serien platzten. Dennoch sagte Wilhelm: «Man kann auch als Vierter bei Olympia gewinnen.» Zuvor hatten die Berliner Starboot-Crew Robert Stanjek und Frithjof Kleen sowie der Lübecker Lasersegler Simon Grotelüschen jeweils sechste Plätze erkämpft. «Es lief ja nur ein bisschen nicht», sagte der 25 Jahre alte Grotelüschen, «ich bin trotzdem stolz auf meine Leistung.»

«Uns fehlte hier die notwendige Abgezocktheit», gestand Starboot-Vorschoter Kleen, der auch in Profiserien antritt, mit verschiedenen Steuerleuten trainiert und eine weitere Olympia-Kampagne im Visier hat.

«Olympische Medaillen sind die beste Eintrittskarte in den America's Cup», hatte Deutschlands erfolgreichster Olympia-Segler einmal gesagt. Die Hälfte aller Medaillengewinner in den Klassen Star, Finn und Laser verdienen ihr Geld im America's Cup. Sie sammeln dort Erfahrung, die kaum mehr aufzuholen ist.

Andere Wege beschritten mit Segel-Gold belohnte Nationen wie die Niederländer, Chinesen oder Australier. Dort werden leistungsstarke Talente gezielt mit eigenem Coach und verlässlichem monatlichen Einkommen versorgt. Unter den zwölf deutschen Seglerinnen und Seglern gab es keinen, der sich vier Jahre ausschließlich auf den Sport konzentrieren konnte.

An vergleichbaren Modellen wird im Deutschen Segler-Verband und auch seitens der Förderinitiative Sailing Team Germany seit zwei Jahren gearbeitet. Die Früchte der Kooperation zwischen Verband und Wirtschaftsunternehmen, die in ihren Anfängen noch von Reibungsverlusten begleitet wird, sollen spätestens 2016 geerntet werden.