«Nicht das Gelbe vom Ei»: Steffen nur knapp weiter

Die große Zeit von Britta Steffen scheint vorbei. Rang 14 und 54,42 Sekunden im Vorlauf über 100 Meter Freistil weckten alles andere als olympische Medaillenhoffnungen beim bislang enttäuschenden deutschen Schwimm-Team.

Britta Steffen scheint derzeit nicht in Topform zu sein.

Foto: Hannibal Hanschke – DPA

Die Doppel-Olympiasiegerin selbst klang nach ihrem ersten Einzel-Einsatz schon so, als habe sie sich von großen Zielen verabschiedet. «Ins Finale zu kommen wäre schon ein Riesenerfolg, das muss man an der Stelle schon deutlich vermerken», erklärte die Berlinerin am Mittwoch in London. «Es war heute Morgen nicht das Gelbe vom Ei. Mittlerweile freue ich mich schon über den Einzug ins Halbfinale.»

Das war bei der Weltmeisterschaft in Shanghai vor einem Jahr noch anders. Nach Rang 16 im Vorlauf und 54,86 Sekunden hatte sie noch die Sachen gepackt und China fluchtartig verlassen. Jetzt lobte die trotz der enttäuschenden Zeit locker wirkende Steffen die Konkurrenz. «Ich erkenne einfach an, dass die anderen wahnsinnig schnell schwimmen und das gefällt mir. Ich finde es saugut, dass die Entwicklung weiter geht und es fällt mir an mancher Stelle schwer, ein bisschen den Abstand zu gewinnen und vielleicht am Nachmittag anerkennen zu müssen, dass ich vielleicht nicht mehr zur Weltspitze gehöre», erklärte die Doppel-Weltmeisterin von 2009. «Wenn dem so sein sollte, dann werde ich damit auch ganz gut leben.»

Sie vielleicht, der Verband zumindest für diese Spiele nicht. Es droht eine olympische Nullnummer wie 1932 in Los Angeles. Denn selbst jemand, der wie in Helsinki 1952 wenigstens eine Bronzemedaille holt, ist nicht in Sicht. Dass der Druck nach den Enttäuschungen der ersten Tage besonders groß sei, störte Steffen «nicht, weil man kann die Leistung der anderen nicht beeinflussen. Ich kann auch nur mein eigenes Zeug machen. Die Fahrt geht jetzt einfach weiter, und ich schau mal wohin.» Die 28-Jährige gab sich gar nicht enttäuscht, anders als ihr Freund Paul Biedermann: «Es ist schwer für mich, die Situation gerade zu verkraften, wie das gelaufen ist.»

Angesichts von Platz 14 der zur Medaillenkandidatin erkorenen Steffen gingen die anderen Vorlauf-Ergebnisse im Aquatics Centre ein bisschen unter. Dabei schwammen die Rückenschwimmer Jan-Philip Glania (1:57,01 Minuten/Platz sechs) und Yannick Lebherz (1:58,07/12) in das Halbfinale über 200 Meter. Das glückte auch Markus Deibler in guten 1:58,61 Minuten über 200 Meter Lagen.

«Ich bin volle Hütte geschwommen. Wie man in den letzten Tagen gesehen hat, ist es keine Garantie, ins Finale zu kommen, wenn man neben Lochte oder Phelps ist», schilderte Deibler. «Bei mir hat die Vorbereitung funktioniert. Es gibt ja mehr Leute, die um die Bestzeit herumschwimmen, das kommt in der Zeitung im Moment nicht so rüber.» Aber mit einer wirklichen Topplatzierung konnte keiner überzeugen, und die Medaillentrümpfe stachen bislang alle nicht.

Steffens Zielrichtung im Halbfinale sind die 53,65 Sekunden aus dem Staffel-Rennen der Deutschen Meisterschaft im Mai in Berlin. «Damit wäre man im Finale, damit gewinnt man keinen Blumentopf mehr», betonte die EM-Zweite. Als Schnellste zog die Chinesin Tang Yi nach 53,28 Sekunden in die nächste Runde ein. Die Halbfinal-Rennen finden am Abend statt.

Einen Vorlauf-K.o. gab es für die deutsche Freistilstaffel mit Silke Lippok, Theresa Michalak, Annika Bruhn und Daniela Schreiber. 7:58,93 Minuten reichten nur zum 13. Platz. Schreiber schaffte es wie Steffen dagegen nach 54,43 Sekunden in den 100-m-Endlauf. Wie die Staffel schied auch Philip Heintz nach 2:01,32 Minuten über 200 Meter Lagen aus.