Nguyen will Silber-Euphorie auch am Boden nutzen

Nach dem Interview-Stress gönnte sich Marcel Nguyen erst einmal Ruhe. Wellness, Massagen und Beine hochlegen – der neue deutsche Turn-Held ließ es sich im olympischen Dorf gutgehen. Riesig war der Trubel nach der ersten Silbermedaille eines Deutschen seit 76 Jahren.

Marcel Nguyen hat durch seine Silber-Medaille viel Selbstvertrauen tanken können.

Foto: Friso Gentsch – DPA

Dennoch will er seine Erfolgssträhne fortsetzen. Als Siebter im Vorkampf geht er am Sonntag jedoch nur als Außenseiter in den Medaillenkampf der besten acht Bodenturner. «Eigentlich darf ich mir da nichts ausrechnen. Aber ich will alles geben und konzentriere mich dann voll auf das Barren-Finale am Dienstag», meinte Nguyen.

Sein Trainer Waleri Belenki wird ihn auch nicht unnötig unter Druck setzen. «Aber er hat sicher eine Chance», sagte der Stuttgarter. 1992 hatte er als Turner in der Riege der Sowjetunion schon selbst Olympia-Gold geholt. Das gleiche ersehnt er nun für seinen Schützling. Auch wenn er weiß, dass Marcel seine olympische Zielstellungen längst übererfüllt hat. «Da ist noch etwas möglich. Klar geht Marcel als zweimaliger Europameister und mit den in London gezeigten Leistungen als Mitfavorit ins Rennen», sagte Belenki. Von Gold will er aber nicht reden, die Chinesen und Japaner haben seiner Meinung nach noch einige Reserven für den Barren-Endkampf.

Doch auch Belenki glaubt, dass die Euphorie seinen Schützling zu neuen Höchstleistungen anspornt. «Die Medaille in der Hand zu halten, war ein super Gefühl», sagte er und bezog sich sowohl auf seine eigenen Triumphe wie auch den aktuellen Erfolg seines Athleten. «Aber ansonsten lassen sich unsere Karrieren nicht vergleichen. Eines ist aber klar: Ich wurde 1992 Dritter im Mehrkampf, Marcel jetzt Zweiter – er hat mich also geschlagen», sagte er mit einem Schmunzeln.

Nach dem Mehrkampf hatte Belenki verraten, dass Nguyen nach der Olympia-Nominierung in ein Loch gefallen war. «Er hatte eine schwierige Phase. Vor dem letzten Trainingslager in Kienbaum kam er zu mir und sagte: 'Ich habe keinen Bock, ich habe keine Chance, was soll ich hier?'», plauderte Belenki aus. «Jetzt kam er zu mir und sagte: Valeri, ich danke dir, dass du mich überzeugt hast.»

Sollten die Großen des Bodenturnens ihre Übungen fehlerfrei präsentieren, scheint eine weitere Medaille für Nguyen unrealistisch. Olympiasieger Zou Kai aus China ist auf bestem Wege, seine Triumph von Peking wiederholen zu können. Doch muss er sich vor allem der Konkurrenz von Japans Allround-Star Kohei Uchimura erwehren, der ihm beim Vorkampf im Nacken saß.