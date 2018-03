Neuauflage des Peking-Finales für Fechter Kleibrink

Deutschlands Fecht-Asse haben teilweise sehr schwere Lose gezogen.

Benjamin Kleibrink hat einen schweren bekommen.

Foto: Maurizio Gambarini – DPA

Am schlimmsten erwischte es Peking-Gewinner Benjamin Kleibrink vom FC Tauberbischofsheim, der es in seinem Auftaktgefecht unter den besten 32 in einer Final-Neuauflage von 2008 mit dem japanischen Olympia-Zweiten Yuki Ota zu tun hat. Erster Gegner des viermaligen Weltmeisters Peter Joppich (Koblenz) ist der Brite James-Andrew Davis.

«Es ist halt Olympia», kommentierte Sportdirektor Manfred Kaspar das Zeremoniell der Auslosung, in dem seine Athleten nicht unbedingt vom Glück begünstigt waren. Degen-Olympiasiegerin Britta Heidemann (Leverkusen) trifft am Montag unter den Top 32 zunächst auf Italiens ehemalige Team-Weltmeisterin Bianca del Carretto und würde im Fall eines Sieges danach wahrscheinlich Chinas Weltmeisterin Na Li gegenüberstehen.

Der Weltranglisten-Topmann Nicolas Limbach, der das Dormagener Trio Benedikt Wagner und Max Hartung anführt, steht mit einem Freilos unter den Top 32. Sein erster Gegner am Sonntag, wenn in den ExCeL-Arenen die zweite von zehn olympischen Fechtentscheidungen fällt, wird zwischen Hin Chung Lam (Hongkong) und dem Polen Adam Skrodzki ermittelt. Limbach könnte es in seiner Tableauhälfte bereits im Achtelfinale mit Wagner zu tun bekommen. Hartung, EM-Dritter von 2011, hat in Italiens Luigi Tarantino eine hohe Auftakthürde.

Erste deutsche Starterin ist an diesem Samstag Carolin Golubytskyi. Mit dem Florett ist die Tauberbischofsheimerin ebenso Solistin wie Jörg Fiedler (Leipzig) mit dem Degen und Säbelfechterin Alexandra Bujdoso aus Koblenz. Golubytskyi droht unter den besten 16 das Aufeinandertreffen mit Italiens WM-Zweiter Elisa di Francisca.

Die ehemalige Europameisterin Imke Duplitzer (Bonn) hat kein Freilos und muss sich in der Runde der besten 64 Degenfechterinnen mit Maria Martinez aus Venezuela messen. Danach träfe sie auf Chinas Weltranglistenerste Yujie Sun. Der EM-Dritten Monika Sozanska (Heidenheim) steht unter den Top 32 die Russin Violetta Kolobowa gegenüber.