Mit viel Mut und großer Disziplin zu Gold Hockey

Das ist der erste Streich des brandgefährlichen Jan-Philipp Rabente (rechts, am Boden) im Finale gegen die Niederlande. Im Fallen jagt der Doppeltorschütze den Ball zum 1:0 in die Maschen.

London – Auf dem Platz herrscht das totale Durcheinander – überall liegt etwas herum. Schläger, heulende Holländer, jubelnde Deutsche – das alles hebt sich vom blauen Untergrund der Riverbank-Arena in London optisch gut ab. Nach dem zweiten Olympiasieg der deutschen Hockey-Männer in Folge, dem 2:1 gegen die Niederlande, verliert im Stadion alles seine Ordnung.

Bis zu diesem Zeitpunkt läuft alles ganz diszipliniert ab: Mal springen die Holländer auf den Rängen auf, dann die Deutschen und mit ihnen viele dekorierte Athleten, vom Goldkanuten Sebastian Brendel bis zum Diskushelden Robert Harting. Schön der Reihe nach geht das vor sich, sogar die Blaskapelle der Oranjes spielt immer in hübscher Ordnung ein Liedchen nach dem anderen herunter. „Es war ein Spiel der Disziplin“, sagt der niederländische Trainer Paul van Ass später, „die Deutschen haben heute super verteidigt.“

Konsequenter lässt sich ein perfektes Hockeyspiel kaum umsetzen als in diesem Finale. Immer wieder wird die Spielkugel wie beim Handball vor der Abwehr von einer Seite auf die andere Seite geschlagen, sie wandert von links nach rechts und wieder zurück. Es ist schwer, in diesem Spiel auch nur eine kleine Lücke zu finden. Die beiden stärksten Mannschaften des Turniers stehen sich gegenüber, es ist das große Finale. Aber die elegant agierenden Niederländer haben einen entscheidenden Nachteil. „Sie sind ganz locker durch den Wettbewerb gekommen“, sagt Bundestrainer Markus Weise.

Alles ging zu leicht für die Niederlande, um plötzlich diesem Abwehrbollwerk gegenüberzustehen. „Holland hatte im Finale zum ersten Mal Probleme“, analysiert Weise, dessen Team seine Dämpfer längst hinter sich hat. Die Deutschen haben die 1:3-Schlappe gegen den Finalgegner in der Vorrunde zum Lernen genutzt und sich im packenden 4:2-Halbfinale gegen Australien den richtigen Feinschliff geholt. Ihr Selbstvertrauen ist so gestärkt, dass sie im Endspiel am Drücker bleiben, als es darauf ankommt.

„In so einem super Finale muss man etwas riskieren“, erklärt Weise am späten Abend in der Medienrunde. Neben ihm sitzen der geknickte niederländische Kapitän Floris Evers und dessen Coach van Assen; sie hören dem Bundestrainer genau zu. Bei aller Feindschaft, die Deutschen und Holländern nachgesagt wird, von Neid, Nachkarten und Nickligkeiten ist nichts zu spüren. Im Spiel hat es zwei, drei Situationen gegeben, die zu einer emotionalen Explosion hätten führen können. Aber Hockeyspieler sind bei aller Feierbiestigkeit vor allem schlaue Kerle, die ruhig bleiben können. „Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass es leicht ist, so ein Team zu trainieren“, sagt Weise lachend, „es sind ja alles Akademiker.“ Aber sie kapieren, was er will: Erfolg. Weise gewann 2004 mit den deutschen Frauen Olympiagold, 2008 mit den Männern.

„Wer gewinnen will, muss auch was machen“, lautet Weises Devise – und gerade als die Niederlande kurz vor der Pause den Druck erhöhen, setzt Jan Philipp Rabente das Motto um. Er tänzelt nicht, er tankt sich durch die Abwehr und zieht in der 33. Minute ab – halbhoch, zum 1:0. Holland verliert zum ersten Mal die Ordnung. Genauso riskieren die Deutschen im zweiten Durchgang etwas, als es 1:1 steht. „Der flog mit Mach 8 gegen den Innenpfosten“, sagt Torwart Max Weinhold noch anerkennend zum Treffer von Mink van der Weerden – und schon ist der Ausgleich abgehakt. Holland drückt, immer wieder muss Weinhold in seinem letzten olympischen Spiel den Retter geben. Aber als die Konter des Gegners immer häufiger, präziser und gefährlicher werden, tritt wieder Rabente in Aktion: Er lenkt vier Minuten vor Schluss einen Schuss seines Kollegen Tobias Hauke zum 2:1 ins Tor. Auf den Rängen hüpfen die weißen Anzüge von Harting & Co. auf und ab, dass die gesamte Tribüne wackelt.

Das Erfolgsrezept der Deutschen ist einfach: „Wenn es darauf ankommt, sind wir da“, sagt Rabente. Der 25-Jährige erlebt „den größten Moment in meinem Leben. Zwei Tore in so einem Finale zu machen, bin ich nicht gerade gewohnt.“ Er liefert die Treffer zu einem Sieg der Disziplin. Das Chaos regiert nur kurz, als die Deutschen nach dem Schlusspfiff ihre Schläger durch die Gegend pfeffern und wild herumtanzen. Dann ruft Weise zur Ordnung wie im Kinderzimmer. „In die Kabine“, sagt er streng zu seinen Jungs. Es soll gemeinsam gefeiert werden – und zwar ordentlich.

