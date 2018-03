Rückenschwimmerin Jenny Mensing hat über 100 Meter das Halbfinale verpasst. Die Europameisterin belegte in den Vorläufen in 1:00,72 Minuten nur den 21. Platz und war deutlich langsamer als bei ihrem EM-Titel (1:00,08).

Auch Jenny Mensing konnte den Negativtrend der deutschen Schwimmer nicht stoppen.

Foto: Marius Becker – DPA

Am schnellsten unterwegs war die Australierin Emily Seebohm. In 58,23 blieb sie mit olympischem Rekord nur elf Hundertstelsekunden über dem Weltrekord. Das Halbfinale findet am Sonntagabend statt, der Endlauf am Montag.