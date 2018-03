Martin: Wiggins Favorit auf Zeitfahr-Gold in London

Tour-de-France-Sieger Bradley Wiggins ist für Deutschlands Medaillenhoffnung Tony Martin bei den Olympischen Spielen Favorit auf Gold im Einzelzeitfahren.

Tony Martin will eine Olympia-Medaille gewinnen.

Foto: Nicolas Bouvy – DPA

«Der ist bei den Tour-Zeitfahren so übermenschlich stark gefahren. Ich denke, dass er auch in London triumphiert», sagte der Radprofi dem Internetportal «t-online.de». Trotz der starken Form des Briten und Martins Handfraktur bei der Tour des France glaubt der 27-Jährige auch an die eigenen Chancen. «Gold ist definitiv möglich», sagte der Zeitfahr-Weltmeister. Nur auf Platz eins zu schauen sei aber vermessen. «Das Podium bleibt mein primäres Ziel.»

Auf der ersten Tour-Etappe hatte sich Martin bei einem Sturz das Kahnbein gebrochen und fährt seitdem mit einer Spezialschiene an der Hand. In seiner Schweizer Wahlheimat liegt er mit den Vorbereitungen auf London trotzdem im Plan. Die Schmerzen würden erträglicher und er könne wieder besser den Lenker greifen, sagte Martin. «Es ist zwar immer noch eine Quälerei, aber machbar.»