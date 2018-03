Marschbefehl Medaille: 115 Sportsoldaten bei Olympia

Spikes statt Stiefel und als Marschbefehl Medaillen: Ohne die Zuschüsse der Bundeswehr wäre der deutsche Sport über Jahre nicht so stark und das Olympia-Team wesentlich kleiner.

Sportsoldat Marcel Nguyen holte in London Silber.

Foto: Rolf Vennenbernd – DPA

115 Sportsoldatinnen und -soldaten gehören in London zur 391-köpfigen Mannschaft des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Das erste Gold gab's für zwei Ruderer: Im Deutschland-Achter jubelten auch der Hamburger Stabsgefreite Eric Johannesen und Stabs-Unteroffizier Richard Schmidt aus Trier. Silber holte überraschend Turner Marcel Nguyen im Mehrkampf.

«Ohne die Hilfe der Bundeswehr wäre diese Goldmedaille für mich nicht möglich gewesen. Sie war in den vergangenen vier Jahren mein wichtigster Partner. Ohne ihn hätte ich den Leistungssport nicht finanzieren können», meinte Johannesen. «Mir ging es finanziell besser als meinen Kollegen, die nicht bei der Bundeswehr sind», verriet der Bergedorfer, der jetzt ein Studium beginnt.

Auch für Sportsoldat Nguyen wäre Olympia-Silber ohne die Sportförderung wohl ein ewiger Traum geblieben. «Das ist super, was die Bundeswehr für uns macht», sagte der 24-Jährige aus Unterhaching am Donnerstag auf einer Pressekonferenz im Deutschen Haus in London. «Ich bin seit 2007 in der Sportfördergruppe. Und die Bundeswehr bietet mir optimale Bedingungen, damit ich sechs Stunden täglich trainieren kann», erklärte der Unterhachinger.

Mit der stolzen Summe von rund 120 Millionen Euro in einem olympischen Vier-Jahres-Zyklus fördert die Bundeswehr den Spitzensport; die Kosten werden vom Verteidigungsministerium getragen. Den Löwenanteil machen die Gehälter der Athleten aus.

Der finanzielle Aufwand ist enorm, aber er hat sich in Edelmetall ausgezahlt: Bei den vergangenen elf Sommer- und Winterspielen seit 1992 (Barcelona und Albertville) haben Sportsoldaten 205 Medaillen (71 Gold/65 Silber/69 Bronze) erkämpft. Laut Bundeswehr sind das 44 Prozent der insgesamt 465 Plaketten für deutsche Athleten.

In einer Übergangsphase wurden dem DOSB «bis zu 824 Förderplätze bereitgestellt». Bis Ende 2012 werden die Stellen wieder auf 744 reduziert. Dank der finanziellen Förderung haben die Sportler optimale Bedingungen für Training und Wettkampf in den 15 Sportfördergruppen. Diese Zahl soll konstant bleiben.

«Unsere Sportsoldaten machen in erster Linie Sport und sind nur in zweiter Linie Soldaten. Sie leisten keinen 100-prozentigen Dienst», sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. «Die Förderung des Spitzensports durch die Bundeswehr ist kein Kernauftrag der Streitkräfte», betonte er, sie sei ein «parlamentarischer Auftrag».

Immerhin in 17 der 23 Sportarten mit deutscher Beteiligung sind in London auch Stabsgefreite, Unteroffiziere und Hauptfeldwebel am Start. Der höchste Dienstgrad ist derzeit Hauptfeldwebel – den bekleidet unter anderen die angriffslustige Degenfechterin Imke Duplitzer.

Stabsunteroffizier Robert Harting kennt auch ohne Befehl sein Ziel: Olympia-Gold im Diskusring. Welt- und Europameister ist der Berliner, der inzwischen auch ein Studium begonnen hat, schon. Kugelstoß-Europameisterin Nadine Kleinert hat besonders lange von Bundeswehr-Zuschüssen profitiert: Die 36-Jährige aus Magdeburg bestreitet in London ihren 50. und letzten Einsatz im Nationaltrikot.

Anja Dittmer (Neubrandenburg) ist die einzige Triathletin der Welt, die bei allen vier Olympia-Entscheidungen seit 2000 am Start ist. Auch Turn-Ass Philipp Boy, Kanute Andreas Ihle, Gewichtheber Jürgen Spieß, Freiwasserschwimmer Thomas Lurz und die Sportschützin Sonja Pfeilschifter werden von der Bundeswehr gefördert.