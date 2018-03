Florent Manaudou ist überraschend zu Schwimm-Gold über 50 Meter Freistil gesprintet.

Florent Manaudou hat sich Gold über die kürzeste Distanz gesichert.

Foto: Hannibal – DPA

Der französische Schwimmer siegte in London in 21,34 Sekunden vor dem Amerikanerin Cullen Jones (21,54) und dem Brasilianer Cesar Cielo. Der Olympiasieger von Peking und Weltmeister schlug nach 21,59 Sekunden als Dritter an.