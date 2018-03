Londons Verkehr ächzt unter Olympia

Schon vor Beginn der Olympischen Spiele wird die Geduld vieler Auto- und Bahnfahrer in London auf harte Proben gestellt. Am Mittwoch gab es bis zu zwei Stunden lange Staus auf den Straßen. Auch die seit Tagen immer wieder auftretenden U-Bahn-Probleme setzten sich fort.

Das Fahrverbot auf den Olympia-Fahrspuren ist in Kraft.

Foto: Michael Kappeler – DPA

Am frühen Morgen war das teilweise Fahrverbot auf den eigens für Olympia freigehaltenen Straßenspuren in Kraft getreten. Der Verkehr staute sich unter anderem am Hyde Park, auf einigen viel befahrenen Straßenabschnitten im Zentrum sowie auf Schnellstraßen, die in die Innenstadt führen.

Die sogenannten «Games Lanes», die sich über insgesamt fast 50 Kilometer ziehen, dürfen nur von Sportlern, Funktionären und prominenten Gästen genutzt werden. Andere Autofahrer müssen 130 Pfund (rund 165 Euro) Strafe zahlen, wenn sie darauf erwischt werden.

Autofahrern war geraten worden, auf Bus und Bahn auszuweichen. Dort gingen die seit Tagen bestehenden Probleme im morgendlichen Berufsverkehr weiter. Lange Verspätungen gab es unter anderem auf der «Metropolitan»-U-Bahn-Linie, die Besucher zu den Fußballspielen im Wembley Stadion bringen soll.

Die den Norden und Süden verbindende «Northern Line» meldete Versorgungsschwierigkeiten, Verspätungen waren die Folge. Zwei weitere Linien wurden in Mitleidenschaft gezogen. Auch im regionalen Zugverkehr aus dem Süden Richtung London wurden Probleme gemeldet, weil Bauarbeiten in der Nacht nicht rechtzeitig beendet werden konnten.