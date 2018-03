Lochte gewinnt gegen Phelps über 400 Meter Lagen

Ryan Lochte hat das erste olympische Prestigeduell der Schwimmer von London gegen Michael Phelps klar gewonnen. Der Weltmeister aus den USA siegte über 400 Meter Lagen in 4:05,18 Minuten.

Endlich ist Ryan Lochte vollkommen aus dem großen Schatten von Michael Phelps geschwommen.

Foto: Hannibal – DPA

Sein Landsmann Phelps verpasste als Vierter eine Medaille. Silber holte der Brasilianer Thiago Pereira in 4:08,86 Minuten. Dritter wurde der 17-jährige Japaner Kosuke Hagino in 4:08,94 Minuten. Für Phelps, der nur als Vorlauf-Achter das Finale erreicht hatte, war es die erste olympische Niederlage seit dem 16. August 2004 in Athen. Der Potsdamer Yannick Lebherz hatte das Finale der besten acht Schwimmer verpasst.