Liebling des Boulevards – Hacker: «Ich bin eine Marke»

Keiner ist länger dabei, niemand so bekannt wie er. Marcel Hacker gilt als einziger bekannte Star des deutschen Ruderns. Neben dem Achter ist ihm das größte Medieninteresse gewiss. Und dem begegnet der einstige Skiff-Weltmeister am Ufer des Dorney Lakes auf seine Weise.

Trotz einer bisher wechselhaften Saison glaubt Marcel Hacker an seine Gold-Chance.

Foto: Rainer Jensen – DPA

Leicht genervt und schelmisch grinsend empfing er die bei olympischen Spielen ungewohnt große Journalistenschar: «Ihr seid schlimmer als jedes Rennen.» In all den Jahren hat Hacker gelernt, wie man sein Image als kantiger Individualist pflegt. Schließlich bestreitet der gelernte Industriemechaniker in London bereits seine vierten Olympischen Spiele. Seit dem Bronze-Coup von Sydney 2000 und dem WM-Titel von 2002 ist er der Ruder-Liebling des Boulevards. Daran konnten auch die Halbfinalpleiten von Athen (2004) und Peking (2008) nichts ändern. «Ich bin eine Marke», sagte Hacker der Nachrichtenagentur dpa, «das habe ich mir erarbeitet. Durch das viele Auf und Ab.»

Nach zwischenzeitlichen Wechsel in den Doppelvierer kehrte der gebürtige Magdeburger im vorigen Jahr in den Einer zurück. Ungeachtet seines schwachen Saisonstarts, der ihn fast das Ticket für London gekostet hätte, wähnt er sich mittlerweile auf Augenhöhe mit Ausnahmekönnern wie Weltmeister Mahe Drysdale (Neuseeland) und Olympiasieger Olaf Tufte (Norwegen): «Obwohl es neun Kandidaten für das Finale gibt, will ich Gold. Dieses Ziel muss man haben.»

Der überraschende Sieg beim Weltcup-Finale Mitte Juni in München und der starke Auftritt bei den verbandsinternen Relationsrennen mit anderen Bootsklassen Wochen später in Ratzeburg stimmt nicht nur Hacker zuversichtlich. Auch DRV-Cheftrainer Hartmut Buschbacher sieht den WM-Vierten im Aufwind: «Ich weiß nicht, ob Marcel um Gold mitfahren kann. Aber er ist in der besten körperlichen Verfassung seit sechs Jahren.»

Viel wird davon abhängen, ob Hacker diesmal die Nerven bewahrt. Das frühe Aus in Athen und Peking hatte weniger mit mangelnder Kraft als vielmehr mit fehlender mentaler Stabilität zu tun. «Daraus habe ich meine Lehren gezogen», erklärte der 35-Jährige. Das Hypnosetraining der vergangenen Monate und die Zusammenarbeit mit Psychologen sollen sich bei der Regatta rund 40 Kilometer westlich von London auszahlen: «Ich bin tiefenentspannt.»

Die Hochzeit mit seiner Frau Katina und die Geburt seines Kindes Haakon gaben ihm neuen Halt. «Die Familie hat mich total verändert», kommentierte Hacker. Mit einer schlechten Platzierung könnte er nach eigenem Bekunden deshalb besser leben als noch vor vier Jahren. Schließlich liegt sein Lebensmittelpunkt mittlerweile woanders. «Auch wenn es die Olympischen Spiele sind – es ist nur Sport, mehr nicht.»