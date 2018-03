Lebherz verpasst Finale über 400 Meter Lagen

Yannick Lebherz ist beim ersten Schwimm-Wettbewerb der Olympischen Spiele von London im Vorlauf gescheitert. Der Potsdamer schlug nach 4:15,41 Minuten an. Das reichte insgesamt für Rang elf.

Foto: Tibor Illyes – DPA

Lebherz hätte seinen deutschen Rekord von 4:14,02 verbessern müssen, um sich einen Platz im Finale der besten acht zu sichern. Vorlauf-Schnellster war der Japaner Kosuke Hagino in 4:10,01. Olympiasieger Michael Phelps erreichte als Achter in 4:13,40 gerade noch das Finale am Samstagabend.

Serien-Europameister Laszlo Cseh aus Ungarn war als Neunter 7/100 zu langsam und scheiterte völlig überraschend. Im Finale kommt es zum mit Spannung erwarteten Duell von Phelps mit Weltmeister Ryan Lochte, der im Vorlauf als Gesamtdritter weiter kam.