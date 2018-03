Kugelstoß-Europameisterin Kleinert nicht im Finale

Aus unserem Archiv

London

Nadine Kleinert verließ das Olympiastadion in Tarnkleidung und eiligen Schrittes: Sonnenbrille, die rote Kapuze der weißen Trainingsjacke weit über den Kopf gezogen. Wortlos ging die Kugelstoß-Europameisterin an den Journalisten vorbei – was normalerweise gar nicht ihre Art ist.