Klimke führt bei Vielseitigkeit vor Schrade

Der Schreck am Morgen war schnell verdaut. Die deutschen Vielseitigkeitsreiter haben in London nach einem enttäuschenden Beginn eine starke Leistung gezeigt. Nach dem ersten Dressur-Tag führt Ingrid Klimke aus Münster mit Abraxxas vor Dirk Schrade mit King Artus.

Ingrid Klimke zeigte mit ihrem 15-jährigen Wallach einen Klasse-Ritt.

Foto: Jochen Luebke – DPA

«Wir sind ein starkes Team», sagte die 44-Jährige aus Münster. Klimke zeigte mit ihrem 15 Jahre alten Wallach eine souveräne Leistung und erhielt nur 39,30 Strafpunkte. Dahinter folgt der 34-jährige Schrade aus Sprockhövel (39,80) vor der Britin Mary King mit Imperial Cavalier (40,90). Startreiter Peter Thomsen hatte mit seinem Barny (58,50) hingegen Probleme. Das Pferd schlug während der Prüfung mehrfach aus, das Paar landete vorerst auf Position 26.

«Nachdem der Anfang mit Peter in die Hose gegangen ist, war das gut», bilanzierte Bundestrainer Hans Melzer nach einem ersten Tag. Für sein Team hatte der Wettkampf im Greenwich Park mit einem kleinen Schock begonnen, weil Barny nicht tat, was er sollte. «Es fühlte sich so an, als wenn ihn irgendetwas gejuckt und gekitzelt hat», sagte der 51-Jährige aus Lindewitt: «Das war sehr enttäuschend.»

Die beiden folgenden deutschen Reiter ließen sich aber nicht beeindrucken und zeigten mit ihren Vierbeinern starke Leistungen. «Ich war richtig traurig für Peter. Er war echt bedröppelt», berichtete Klimke. Sie selber habe das aber nicht zusätzlich unter Druck gesetzt. Beeindruckt war die 44-Jährige eher über die Kulisse in der mit 23 000 Zuschauern ausverkauften Arena. «Die Atmosphäre war echt knackig», berichtete Ingrid Klimke, die bereits ihre vierten Olympischen Spiele absolviert. Nach der gelungenen Vorstellung kündigte die Reiterin für den Geländeritt sehr forsch an: «Ziel ist eine fehlerfreie Runde in der Zeit.»

Auch Schrade zeigte sich unbeeindruckt von Thomsens Missgeschick. «Nein, das gab keinen Druck! Aber es tut mir leid für Peter», sagte der Reiter aus Sprockhövel. «Ich hatte nur einen kleinen Fehler am Anfang, danach war es sehr gut.» Auch Schrade war beeindruckt von den Rahmenbedingungen und der Kulisse. «Man kommt rein und hält die Luft an», erzählte er.

In der Mannschaftswertung führt Australien vor Deutschland und den USA. Doch das Zwischenergebnis ist noch nicht aussagekräftig, weil nicht bei allen Teams drei Paare geritten sind, etwa bei den starken Briten. Im zweiten Teil der Dressur reiten am Sonntag für das deutsche Team Weltmeister Michael Jung (Horb) mit Sam und Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Opgun Louvo.