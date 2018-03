Klein und Wolfram springen ins Finale vom Turm

Mit guten Vorkampf- und Halbfinal-Leistungen haben die Turmspringer Sascha Klein und Martin Wolfram leichte Hoffnungen auf eine Medaille geweckt.

Martin Wolfram zog als Fünfter mit guten Chancen ins Finale ein.

Foto: Patrick B. Krämer – DPA

Als Achter des Halbfinales zog der WM-Dritte Klein in London mit 503,75 Zählern in den olympischen Endkampf ein. Beim Olympia-Debüt bekam Wolfram insgesamt 519,00 Punkte, das bedeutete Rang fünf mit persönlicher Bestleistung. Nach zwei Durchgängen hatte Wolfram sogar geführt. «Ich stand auf dem Turm und hab' da erst gesehen, dass ich Erster war und dachte mir: Oh – das ist ja cool», schilderte der Dresdner. Wie Wolfram fiel auch Klein bei den letzten Sprüngen noch etwas zurück. «Hinten raus habe ich dann 'ne kleine Schwäche gezeigt, die ich noch verbessern muss», sagte Klein.

Der Bundestrainer war mit der Leistung beider zufrieden. «Es war ja eine Nervenschlacht. Man sieht, auch ein Olympiasieger muss erstmal über die dicke Hürde Halbfinale kommen», sagte Bundestrainer Lutz Buschkow mit Blick auf Matthew Mitcham. Der Australier hatte 2008 in Peking als einziger Athlet die chinesische Phalanx durchbrochen, schied nun aber als 13. aus. «Im Finale werden die Karten neu gemischt», ergänzte Buschkow.

Im Vorkampf hatte Klein als Dritter mit 525,05 Punkten überzeugt. Wolfram war dort als Vierter auf 496,80 Zähler gekommen. Bester in beiden Konkurrenzen war der chinesische Weltmeister Qiu Bo. Nach 563,70 Punkten im Vorkampf sprang er im Halbfinale zu 563,55 Zählern. Zweitbester war Landsmann Lin Yue. Das Finale steigt am (heutigen) Samstagabend (21.30 Uhr).