Kienbaum: Leichtathleten schwören sich ein

Teambuilding, TV-Stunden, Training – und Träume: Noch sind längst nicht alle deutschen Olympia-Teilnehmer dem Ruf «London Calling» gefolgt und ins Athletendorf eingezogen. Leichtathleten, Gymnastinnen und Triathleten schwören sich in Kienbaum auf die Sommerspiele ein.

Robert Harting bereitet sich Kienbaum auf Olympia vor.

Foto: Bernd Thissen – DPA

«Hier läuft bei mir ständig der Fernseher, um Olympia zu schauen – auch beim Training», sagte Nadine Müller, die WM-Zweite im Diskuswerfen. Die Gewichtheber um Matthias Steiner dürfen nach 14-tägigem Trainingslager in Österreich kurz verschnaufen, bevor sie am Mittwoch reif für die Insel sind.

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) stellt mit 77 Sportlern den größten Teil am 391-köpfigen London-Team und hat sich diesmal einiges einfallen lassen, um den Teamgeist bei den seinen Individualisten und Heim- und Bundestrainern zu stärken. Sportdirektor Thomas Kurschilgen hielt eine emotionale Rede und zeigte einen Film mit der Kernaussage «Find your Greatness» («Finde deine Größe») – mit Szenen vom zweifachen Diskus-Weltmeister Robert Harting, Zehnkampf-Europameister Pascal Behrenbruch und Hindernisläuferin Antje Möldner-Schmidt.

Nadine Kleinert, die vor ihrem 50. Einsatz mit der Nationalmannschaft steht, und ihr Kugelstoß-Kollege Ralf Bartels wurden zu den Kapitänen des Teams gewählt. «Ich bin stolz darauf, mit euch nach London fahren zu können. Die EM in Helsinki hat gezeigt, was in London für uns möglich ist», sagte die 36-Jährige zu ihren Mitstreitern.

Nadine Müller findet es schön, als Einzelsportler nicht allein zu sein. «Es bilden sich keine Grüppchen, und wir gehen zusammen feiern», erklärte Speerwurf-Weltmeister Matthias de Zordo und freute sich über die Bemühungen der DLV-Verantwortlichen: «So was wie Grillen und Nintendo hat es im vergangenen Jahr nicht gegeben. Da wurde den Athleten viel selbst überlassen.»

Mit großem Augen schauen die beiden Gymnastinnen Cathrin Puhl und Mira Bimperling in der Sportschule vor den Toren Berlins auf die Leichtathleten. Sie posieren vor den olympischen Ringen, fotografieren sich und kichern fröhlich. «Wir trainieren jeden Tag acht Stunden, danach in die Sauna entspannen und anschließend ins Bett», sagt Bimperling. «Ist eine sehr familiäre Atmosphäre hier. Ich habe gleich am ersten Tag Robert Harting in der Caféteria kennengelernt.» Die ebenfalls 18 Jahre alte Puhl findet es «ziemlich aufregend» in Kienbaum. «Die richtige Nervosität kommt wohl erst auf, wenn wir in London sind.»

Werner Goldmann, der Trainer von Müller und Harting, kennt in Kienbaum praktisch jeden Grashalm – und auch die Situation vor so einem Riesen-Event. Dennoch sagt er: «Es ist schon ein sonderbares und komisches Gefühl, noch in Deutschland zu trainieren – für das Ereignis, von dem täglich eine Flut von Bildern herüberflattert.»

Auch die Langstreckenschwimmer schwitzen noch daheim und reisen erst wenige Tage vor ihren Wettkämpfen an. Als einer der letzten und einer der größten Goldhoffnungen kommt Rekordweltmeister Thomas Lurz. Die ersten Leichtathleten machen sich an diesem Dienstag auf nach London. Die Modernen Fünfkämpfer um Olympiasiegerin Lena Schöneborn sind sogar bis Freitag im Trainingslager im polnischen Drzonkow. Schöneborn und Annika Schleu waren extra zur Eröffnungsfeier an die Themse gereist, am Tag danach ging's wieder zurück.

Diese Strapazen hat Betty Heidler nicht auf sich genommen. «Die Eröffnungsfeier konnten wir uns schön im Fernsehen anschauen. Außerdem ist es vor Ort sehr anstrengend, stundenlang sich die Beine in den Bauch zu stehen, bis man endlich ins Stadion ein laufen kann», meinte die Hammerwurf-Weltrekordlerin. Die Frankfurterin vermisst London (noch) nicht: «Die Atmosphäre in Kienbaum ist wie in einem kleinen olympischen Dorf.»