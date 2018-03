Kerber und Lisicki bei Tennis-Turnier gesetzt

Angelique Kerber und Sabine Lisicki bleiben beim olympischen Tennisturnier in Wimbledon schwere Auftakthürden erspart. Die deutschen Spielerinnen wurden von der International Tennis Federation (ITF) gesetzt.

Top-Ten-Spielerin Angelique Kerber ist im Feld gesetzt.

Foto: Marius Becker – DPA

Kerber wurde auf Position sieben eingestuft, Lisicki als Nummer 15. Angeführt wird das Tableau bei den Damen von der Weißrussin Victoria Asarenka vor Agnieszka Radwanska aus Polen. Für die Doppel-Konkurrenz wurden Kerber/Lisicki an Nummer 5 gesetzt.

Das Männer-Tableau führt Roger Federer an. Der Schweizer will sein erstes Einzelgold bei Olympia gewinnen. Ihm folgt Novak Djokovic aus Serbien vor dem Briten Andy Murray. Der deutsche Einzelstarter Philipp Kohlschreiber gehört nicht zu den gesetzten 16 Spielern. Die Auslosung findet am Donnerstag in London statt.