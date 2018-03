Entspannungsübungen statt Schlafmittel: Australiens Sportler dürfen bei den Olympischen Spielen in London auch in unruhigen Nächten nicht zu medizinischer Hilfe greifen.

Auch die australischen Volleyballer sollen in London auf Schlaftabletten verzichten.

Foto: Franck Robichon – DPA

Das Australische Olympische Komitee erklärte, es sei den Athleten während der Sommerspiele verboten, Schlaftabletten zu nehmen. Zur Not würden sogar die Zimmer der Aktiven durchsucht, kündigte der Präsident der Komitees, John Coates, an. Statt des Griffes in den Medizinkoffer empfahl er den Sportlern natürliche Entspannungstechniken.