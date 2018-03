Keine personellen Konsequenzen bei Schwimmern geplant

Mit schonungsloser Offenheit haben die Verantwortlichen der deutschen Beckenschwimmer nach dem «schlechtesten Ergebnis bei Olympia» Bilanz gezogen.

Leistungssportdirektor Lutz Buschkow war schonungslos offen in der London-Bilanz.

«In der Mehrzahl der olympischen Disziplinen haben wir den Anschluss an die Weltspitze verloren», sagte Leistungssportdirektor Lutz Buschkow in London. «Es ist uns nicht gelungen, unsere Topleistungsträger Paul Biedermann und Britta Steffen so vorzubereiten, dass sie hier ihre Bestleistung bei Olympischen Spielen abrufen können. Und damit steht und fällt ein Abschneiden einer Mannschaft.»

Wie zuletzt 1932 in Los Angeles blieben die deutschen Beckenschwimmer ohne Medaille. Trainingskonzepte, Standorte, Personalkonzept, Nachwuchssichtung – fast alles steht beim Deutschen Schwimm-Verband (DSV) in einer intensiven Analyse auf dem Prüfstand. Gesucht wird auch ein neuer Bundestrainer, die Bewerberlage ist mau. «Es ist nicht so, dass ich einen Riesenstapel von Bewerbungen habe. Es ist nicht so, als wenn sie uns, dem DSV, die Tür einrennen», erklärte Buschkow.

«Wir müssen zeitnah das Personalkonzept des DSV umsetzen, aber wir brauchen geeignetes Personal. Das ist mein Grundproblem», sagte Buschkow und meinte in einer «Metapher». «Man kann ja einen Krieg erklären, aber wenn man da nicht entsprechende Soldaten hat, dann werden wir den auch nicht erfolgreich bewältigen.» Ein Rücktritt von seinem Posten ist für den Leistungssportdirektor kein Thema, auch Präsident Christa Thiel will «definitiv» mit Buschkow weitermachen. Thiel betonte, dass das Ruder herumreißen nicht heiße, «den nächsten Guru» zu suchen.