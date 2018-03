Kein guter Tag für deutsche Beachvolleyball-Teams

Im Regen von London sind die deutschen Beachvolleyball-Teams am zweiten Spieltag des olympischen Turniers baden gegangen.

Laura Ludwig (r) und Sara Goller wehrten im zweiten Satz acht Matchbälle ab.

Foto: Peter Kneffel – DPA

Sara Goller und Laura Ludwig aus Berlin mussten sich den Brasilianerinnen Maria Antonelli und Talita Rocha 1:2 (19:21, 31:29, 13:15) geschlagen geben. Jonathan Erdmann (Potsdam) und Kay Matysik (Berlin) waren beim 0:2 (9:21, 16:21) gegen Reinder Nummerdor und Rich Schuil aus den Niederlanden chancenlos.

Nach einem engen ersten Satz hatte sich das deutsche Top-Duo Goller/Ludwig mit neun abgewehrten Matchbällen und dem Satzgewinn zurück in die Partie gekämpft. «Wir sind froh, dass wir den zweiten Satz gewonnen haben und in sehr engen Phasen sehr stark waren. Es ist nicht so einfach, wenn man so viele Matchbälle gegen sich hat, alle stehen auf und trampeln», sagte Goller.

Mit ihrer zwei Jahre jüngeren Partnerin versäumte es die 28-Jährige aber, den psychologischen Vorteil mit in den dritten Satz zu nehmen. «Ich denke, dass wir da auch ganz gut gespielt haben, aber wir haben leider ein bisschen zu viele Fehler gemacht», meinte Ludwig. «Als die Möglichkeiten da waren, haben wir sie nicht genutzt und waren hektisch in manchen Situationen.»

Erdmann/Matysik kamen am Nachmittag gar nicht erst in die Nähe eines Satzgewinns. Nur 35 Minuten dauerte das einseitige Match gegen die Niederländer. «Das war ziemlich deutlich für Beachvolleyballverhältnisse, deswegen ist das super ärgerlich. In der Gruppe zählt jeder Punkt», klagte Erdmann. «Wir haben heute nicht unser bestes Beachvolleyball auf den Platz bekommen.»

Für beide Teams geht es nun am Donnerstag darum, den Einzug ins Achtelfinale zu sichern. Da sich neben den beiden Bestplatzierten in den sechs Gruppen auch die beiden besten Dritten sowie zwei weitere Drittplatzierte über ein K.o.-Spiel für das Achtelfinale qualifizieren können, ist für die deutschen Doppel noch alles möglich. Erdmann/Matysik treffen auf das bislang sieglose Team aus Venezuela.

Mit Blick auf die Partie gegen Sophie van Gestel/Madelein Meppelink aus den Niederlanden zeigte sich Goller optimistisch: «Wir haben bis jetzt ein sehr gutes Turnier gespielt und auch jetzt wieder ein super Spiel gemacht. Wir sind selbstbewusst, dass wir das Spiel gewinnen können.»